แฟนสาวแซ่บห้ามพลาด ตามติดชีวิตสาวสวย รวยเสน่ห์ สุดฮอต “คิม คาร์เดเชียน”

เป็นอีกหนึ่งรายการเรียลลิตี้ที่ยังครองใจแฟนๆ และถูกพูดถึงอยู่ตลอด สำหรับ “KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS” (ชีวิตสุดแซ่บ : คาร์เดเชียน ปี 20) รายการของสาวสวยสุดแซ่บอย่าง “คิม คาร์เดเชียน” ที่เราจะได้เห็นเรื่องราวชีวิต และอาชีพของครอบครัว “คาร์เดเชียน” แบบที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน และนอกจากที่เราจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของ “คิม” แล้ว งานนี้เรายังได้เห็นเรื่องราวของเหล่าพี่น้องตระกูล “คาร์เดเชียน” ที่มีข่าวคราว กระแสฮอตฮิตในโลกโซเชียลให้พวกเราติดตามไม่เว้นแต่ละวันห้ามพลาดเรื่องราวของครอบครัว “คาร์เดเชียน” ได้ใน “KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS” (ชีวิตสุดแซ่บ : คาร์เดเชียน ปี 20) ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True X-ZYTE (118, 340) วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ เวลา 20.00 น.สมัคร Platinum HD Package และ Gold HD Package ให้คุณได้ชมครบ ทั้งบนทีวีกับทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.truevisions.co.th หรือ โทร. 02-700 -8000 กด 3