แจ้งเกิด “F4 ย้อนยุค” 4 หล่อสะท้านโลกันตร์จาก “ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil) ทำลายสถิติใหม่บนอ้ายฉีอี้

ซีรีส์โรแมนติคย้อนยุคเรื่องใหม่จาก iQIYI (อ้ายฉีอี้) “ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil)” ยังคงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องด้วยพล็อตเรื่องเหนือจินตนาการและอารมณ์ขันที่ถูกใจแฟนๆวัยรุ่น จนกลายเป็นซีรีส์จีนที่มียอดผู้ชมสูงสุดแห่งปีในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดตัว (ตั้งแต่ 2 ทุ่มของวันที่ 4 สิงหาคม ถึง เที่ยงคืนของวันที่ 14 สิงหาคม) บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงบนแอปพลิเคชันเว่ยป๋อ ก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มนักแสดงหน้าหล่ออย่าง หวังเฮ่อตี้, จางหลิงเฮ่อ, สวีไหล่เฉียว และหลินไป่รุ่ย ที่ชาวเน็ทถึงกับตั้งชื่อเล่นให้ซีรีส์ย้อนยุคเรื่องนี้ว่า “นางฟ้ากับจอมมาร F4”เรียกได้ว่า “ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil)” มีทุกอย่างที่ผู้ชมคาดหวังหรืออาจจะมากกว่าที่หวังไว้ด้วยซ้ำ หวังเฮ่อตี้ รับบทเป็นจ้าวแห่งจันทรานามว่า ตงฟางชิงชาง ที่มีทั้งด้านดีและด้านร้าย ขณะที่จางหลิงเฮ่อรับบทเป็นเทพบุตรชุดขาวนามว่า ฉังเหิง ส่วนสวีไหล่เฉียวรับบทเป็น หรงเฮ่า จอมมารสองหน้า ซึ่งถ้าได้รู้ภูมิหลังอันน่าเศร้าของเขาแล้ว เราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงดำดิ่งสู่ด้านมืด และหนุ่มหล่อคนสุดท้าย หลินไป่รุ่ย รับบทเป็น ซังเชวี่ย มังกรดำผู้รองแม่ทัพแห่งจันทราหวังเฮ่อตี้ ในบทจ้าวแห่งจันทรา ตงฟางชิงชาง: ผู้อ่อนโยนและแข็งกร้าวในคราวเดียวหวังเฮ่อตี้ ที่เคยแสดงในผลงานที่โด่งดังระดับโลกอย่าง “รักใสใสหัวใจสี่ดวง” หน้าตาท่าทางของเขาเหมาะมากกับบท “ซีอีโอจอมบงการ” แต่ใน “ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil)” นั้นต่างออกไป เรียกว่าบทนี้ช่วยให้หวังเฮ่อตี้ได้แสดงตัวตนแง่มุมต่างๆ ของตงฟางชิงชาง ได้มากขึ้น เช่น อ่อนโยนในบางครั้ง และแข็งกร้าวในบางคราโดยมีฉากหนึ่งที่เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆ ที่ได้ชมคือฉากที่ ตงฟางชิงชาง ถูกเวทมนตร์ของเสี่ยวหลานฮวาบังคับให้ไปยืนกลางสวนและนับดอกไม้ในนั้น มุมหวานๆ ของเจ้าแห่งดวงจันทร์ที่ต้องมานั่งนับดอกไม้เป็นพันในฉากนี้จะทำให้คุณต้องใจละลายและบางครั้งเขาก็เปลี่ยนโหมดเป็นตัวร้าย เช่น หลังจากรู้ว่าร่างกายของเขาจะได้รับผลกระทบจากอารมณ์ของเสี่ยวหลานฮวา เขาก็ต้องการให้เธอทำตามคำสั่งของเขาทุกอย่าง แต่ทุกคนต้องอึ้งเมื่อตงฟางชิงชาง บอกเสี่ยวหลานฮวาว่า “ต่อจากนี้ไป เธอเป็นของฉัน!” ซึ่งฟังดูเหมือนประโยคสารภาพรักมากกว่าคำสั่งจางหลิงเฮ่อ เป็น ฉังเหิง : เทพบุตรจำแลงจางหลิงเฮ่อ รับบทเป็น ฉังเหิง เทพแห่งสงคราม ชุดของเขาส่วนใหญ่เป็นสีขาว ยิ่งทำให้เขาดูเหมือนเทพบุตรทุกครั้งที่ปรากฎตัวบนจอ เราอาจเปรียบเทียบตัวละครฉังเหิงได้กับ “รักแรก” ด้วยออร่าที่แผ่ออกมาจากความบริสุทธิ์และสูงศักดิ์ของเขา แม้ว่าจะมีนางฟ้าตกหลุมรักเขาหลายตน แต่ฉังเหิงกลับมาปลูกต้นรักให้เสี่ยวหลานฮวา แสดงความเป็นห่วงเป็นใย แต่ก็ไม่กล้าบรรยายความรู้สึกต่อเธอเป็นคำพูดหลายคนอาจจำเขาได้จากบทบาท เป่ยจ้าว/เจ้าชายฉี ใน ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ (Maiden Holmes) นักรบหนุ่มที่ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเพื่อไปสืบว่าเหตุใดกองทัพของเขาถึงแพ้ จากมุมวัยรุ่นในบทนั้น เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใน “ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil)” เมื่อเขาพยายามสุดความสามารถเพื่อจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวในสายตาของเสี่ยวหลานหัวสวีไหล่เฉียว เป็น หรงเฮ่า : ปีศาจผู้มีเบื้องหลังใครๆก็ชอบแบดบอย โดยเฉพาะแบดบอยที่ยอมตายเพื่อความรัก สวีไหล่เฉียว รับบทเป็น หรงเฮ่า วิญญาณชั้นสูงอีกดวงที่อยู่ระดับเดียวกับฉังเหิง ตอนแรกเขาดูเป็นคนดี แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขาถูกเปิดเผยเมื่อพยายามเข้าใกล้เสี่ยวหลานฮวาเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเป็นเทพธิดากลับชาติมาเกิดจริงหรือเปล่าทว่าความพยายามของหรงเฮ่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวเอง หากแต่เพื่อคนรักที่เคยละเมิดกฎสวรรค์เพื่อช่วยชีวิตเขา จนต้องตายและเกิดใหม่อย่างทุกข์ทรมานนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อรู้ว่าเสี่ยวหลานฮวามีพลังซ่อนเร้นที่สามารถช่วยคนรักของตนเองได้ หรงเฮ่าจึงมุ่งมั่นที่ช่วยชีวิตคนรักของเขาไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม สวีไหล่เฉียวโด่งดังจากซีรีส์เรื่อง ความฝันในหอแดง (The Dream Of Red Mansions), ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ (The Journey of Flower), การเกิดใหม่ของซุปเปอร์สตาร์คนดัง (Revive), ซาโหมว ยอดนักสืบฉางอัน(Detective Samoyeds) และ อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (Lost Love in Times) ความจริงปีนี้เขาอายุ 40 แล้ว แต่หน้าตาดูไม่เหมือนคนอายุสี่สิบเลย และถ้าใครชอบผู้ชายมาดแบดบอยที่ดูเป็นผู้ใหญ่ จะต้องหลงรักตัวละครตัวนี้ที่ต่อสู้เพื่อความรักที่เขายึดมั่นหลินไป่รุ่ย เป็น ซังเชวี่ย : มังกรดำ ผู้ติดตามที่น่ารักของดีต้องเก็บไว้นำเสนอตอนท้าย! ถ้าสามหนุ่มที่กล่าวมายังไม่โดนใจคุณ และคุณเป็นคนที่ชอบผู้ชายตลกและน่ารัก ตัวละครของหลินไป่รุ่ย นี่แหละที่จะโขมยหัวใจของคุณ หลินไป่รุ่ย รับบทเป็น ซังเชวี่ย ผู้ติดตามที่จงรักภักดีต่อจ้าวแห่งจันทราอย่าง ตงฟางชิงชาง เขาคือหนุ่มหล่อล่ำที่ไม่ค่อยปราดเปรื่อง แต่เชื่อฟังคำสั่งของ ตงฟางชิงชาง ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้ชมไม่ถือโทษ เพราะเขาคือตัวละครที่น่าเอ็นดูที่สุดในซีรส์เรื่องนี้ เขาคือคนที่ตั้งคำถามโฉ่งฉ่างจนทำให้ผู้ชมเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องได้ง่ายขึ้น และแม้ว่าเขาควรจะเป็นตัวร้าย แต่ผู้ชมกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นท่าทีของเขาเมื่ออยู่กับตงฟางชิงชางหลายคนคงคุ้นหน้า หลินไป่รุ่ย จากรายการประกวดความสามารถอย่าง “Road to Star” หลังจากนั้นเขาได้ปรากฎตัวในซีรีส์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ฟ้าครามใต้แสงจันทร์ (The Dark Blue in Moonlight), N Generations และภาพยนตร์เรื่อง The Outsidersจัดเต็มทั้งบทบาทที่เปี่ยมเสน่ห์และหน้าตาชวนกรี๊ดขนาดนี้ นักแสดงหนุ่มทั้ง 4 จึงสมกับสมญา “F4 ย้อนยุค” ที่แฟนๆ ตั้งให้อย่างไม่ค้านสายตา ติดตาม “ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil)” ในแบบซับไทยกันได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com