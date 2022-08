ล่าสุดระหว่างขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรี Head In The Clouds Festival ที่ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าตัวก็มีการโชว์ท่าเต้นตบแปะ เต้นแอโรบิค รวมถึงกระโดดเชือกโชว์อีกต่างหากสำหรับเทศกาลดนตรี Head In The Clouds Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม โดยมีศิลปินเอเชียขึ้นโชว์ ทั้ง Jackson Wang, NIKKI, Rich Brian, Yebi Labs JOJI DJ set, Audrey Nuna, Deb Never, Boylife, MXMTOON, Warren Hue ฯลฯ