อย่างเริ่ด “ดิว อลิสรา” ส่งคนบินไปกลับสิงคโปร์ ซื้อนมผงให้ลูกชาย

ความลูกชายคนแรก คุณพ่อคุณแม่ก็เลยจะเห่อๆ หน่อย งานนี้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก คุณแม่ป้ายแดงและคุณพ่อก็เลยขอส่งน้องสาว อย่างไปทำภารกิจตามล่าหานมกระป๋องให้ถึงประเทศสิงคโปร์ โดยให้นั่งเครื่องบินชั้น Business Class แบบสบายที่สุด ไป-กลับ ภายใน 1 วันแล้วไม่ใช่ว่าไปแล้วจะถึงเลย เพราะต่อจากสนามบินอีกครึ่งชั่วโมง และยังต้องลุ้นอีกว่า นมยี่ห้อดังกล่าวเหลือไหม เนื่องจากก่อนบินได้โทร.เช็กกับบริษัท แล้วได้คำตอบว่าที่ห้างนี้มีจำหน่ายจริง แต่ก็ไม่ไม่สามารถเช็กแบบเรียลไทม์ได้ขนาดนั้น ซึ่งพอไปถึงห้างดังกล่าว ก็พบนมผงที่ตามหาเหลืออยู่ 2 กระป๋องสุดท้าย แบบพอดิบพอดีโดย “แตงโม” ได้เล่าประสบการณ์การบินไปซื้อนมให้หลาน ผ่านช่องยูทิวบ์ของตัวเอง MY NAME IS TANGMO OFFICIAL ในชื่ออีพีว่าพร้อมกับอธิบายถึงสาเหตุที่ดิวต้องให้ไปซื้อนมถึงสิงคโปร์ พร้อมย้ำว่า พรีเซ็นเตอร์นมผง “น้องไซลาส” ยังว่างนะคะ เข้าเลยค่ะ“ที่ไปซื้อนมผง เพราะว่าพี่ดิวซื้อมาสแปร์ไว้ กลัวว่าถ้าน้ำนมน้อย แล้วน้องจะไม่มีนมกิน แต่นมยี่ห้อนี้เป็นนมออแกนิค เซบ (สามีดิว) อยากให้ลูกกินนมแบบที่ไม่มีสารเคมีใดๆ เลย และโทร.เช็กแล้ว ใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์ บริษัทบอกว่าตอนนี้เขาได้หยุดการผลิตที่ประเทศสิงคโปร์ไปแล้ว แต่ก็เช็กให้ว่าที่สิงคโปร์มีขายที่ไหน”“คือเรื่องมันเกิดอยู่ว่า พี่ดิวกลัวว่าน้องจะไม่มีนมสแปร์ใช่ไหม นางก็โทร.มาบอกว่า เฮ้ย…โม ไปซื้อนมให้หน่อยได้ไหม เราแบบก็พี่อะเนอะ เราตอบไปว่าได้สิ เดี๋ยวซื้อให้ ละนางก็บอกว่าเออ สิงคโปร์นะ เราก็เออๆ โอเค ไม่เป็นไร แล้วก็บอกว่าเออ ถ้าเราไปคนเดียวอะ ก็ให้นั่งบิซิเนสไปเลย อยากให้นั่งสบาย แล้วนางก็จัดแจงให้เสร็จสับเลย มันไม่ได้แย่ ไม่ได้เหนื่อย แต่ต้องตื่นเช้าไปหน่อย พรีเซ็นเตอร์นมผงน้องยังว่างนะคะ เข้าเลยค่ะ”