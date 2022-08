Billkin - PP Krit รับกดดัน! ก่อนขึ้นเวที SUMMER SONIC 2022 แต่สุดปังติดอันดับ 1 เทรนด์ทวิตฯโลก

ผ่านพ้นไปแล้วกับโชว์ของ 2 หนุ่ม “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” และ “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลก SUMMER SONIC 2022 ที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมโชว์พร้อมศิลปินดังจากหลากหลายประเทศ ที่จัดขึ้น ณ Zozo Marine Stadium และ Makuhari Messe โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นงานนี้เรียกได้ว่าแฟนๆ ของทั้งคู่สุดฟิน เพราะ บิวกิ้น และ พีพี ขนเพลงดังจากซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ ผลงานสร้างชื่อที่ทำให้แฟนๆ ได้รู้จักพวกเขา อาทิ รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว, โคตรพิเศษ, ห่มผ้า ฯลฯ และซิงเกิ้ลฮิต อย่าง I’ll do it how you like , ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ, iไม่o ฯลฯ โชว์จัดเต็มให้แฟนๆได้ชม พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษด้วย เพลง กีดกัน ภาษาญี่ปุ่น งานนี้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้แฟนๆ ชาวญี่ปุ่น แฟนชาวไทยและอีกหลายประเทศที่เดินทางมาเชียร์แบบติดขอบเวที พร้อมยังช่วยกันส่งกำลังใจผ่าน #BKPPsummersonic จนขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์โลก และ ประเทศไทยอีกด้วยโดยทั้งคู่ยังมีกำหนดจะขึ้นแสดงอีกรอบใน SUMMER SONIC EXTRA ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 สิงหาคมนี้ ณ EBISU Garden Hall เวลา 19.30 น. (เวลาญี่ปุ่น) หรือ 17.30 น. (เวลาไทย) ซึ่งบัตร Sold out เป็นที่เรียบร้อยแล้วพีพี กล่าวว่า “ยอมรับว่าก่อนขึ้นโชว์ ตื่นเต้นมากๆ เพราะนี่คือการมาแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศครั้งแรก และเป็นเวทีใหญ่ แต่ก็คิดว่าเราจะทำให้ดีที่สุดอย่างที่ตั้งใจและซ้อมมาอย่างหนักมาตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆ อยากให้ทุกคนสนุก และไม่อยากทำให้ทุกคนที่รอชมผิดหวัง ตอนอยู่บนเวทีมองลงมาเห็นแฟนๆมาเชียร์กันเยอะ หลายคนบินมาจากเมืองไทยเลย รวมถึงแฟนๆที่นี่ด้วย พีรู้สึกอุ่นใจมากๆครับ อยากขอบคุณทุกคนที่มาชม รวมถึงแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ด้วย ขอบคุณ นาดาว มิวสิค และ Universal Music Thailand ที่ทำให้เราสองคนได้มาไกลถึงที่นี่ เกินฝันมากๆครับขอบคุณบิวกิ้นที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด คอยเชียร์ คอยเอาใจช่วยพีมากๆ เราทำได้แล้ว ขอบคุณพี่เบล สุพล ด้วยครับ นี่จะเป็นอีกความทรงจำหนึ่งที่ดี ที่พีจะไม่ลืมเลยครับ”บิวกิ้น เผยว่า “ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มา จริงๆกดดันมากๆครับ เพราะเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะด้วย แล้วต้องมาขึ้นเวทีที่ต่างประเทศและมีศิลปินระดับโลกที่เราชอบมาขึ้นด้วย พอได้ขึ้นไปแสดงจริงๆ ก็รู้สึกอุ่นใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแฟนๆที่มารอชม พอลงเวทีมาก็รู้สึกตื้นตัน และภูมิใจว่าสิ่งที่ผมกับพีและทีมงานทุกคนได้เตรียมการ และซ้อมกันมาอย่างหนัก สุดท้ายผลมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เราตั้งใจ ขอบคุณ Summer Sonic ขอบคุณทางนาดาว พี่ย้ง พี่แท๊ดที่คอยช่วยเหลือและยังสนับสนุนผมกับพีทุกทางเหมือนเคย ขอบคุณแฟนๆที่ตามมาเชียร์ที่นี่ และดูทางไลฟ์ และขอบคุณพีพีมากๆ ที่ร่วมกันคิด ช่วยกันทำอย่างเต็มที่ แล้วก็ซัพพอร์ตกันมากๆมาตลอดครับ ดีใจที่เราสองคนได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกัน ขอบคุณครับ”