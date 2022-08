โปรดักชั่นเกิน 100 “Love Out Loud Fan Fest 2022” สนุกครบรสสนุก น้ำตา และเพลิดเพลินไปกับ “คริส-สิงโต-ออฟ-กัน-เต-นิว-ไบร์ท-วิน”

จบไปแล้วกับความฟูลฟิลขั้นสุด ด้วยโชว์ที่จัดเต็มใส่ความสนุกจนกราฟพุ่งทะยาน ในงาน “Love Out Loud Fan Fest 2022” จาก “GMMTV” ครั้งแรกในประเทศไทย กับแฟนมีตติ้งเฟสติวัลเต็มรูปแบบของ 8 นักแสดงสุดฮอต “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์, สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์, ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ที่ทำเอาอะดรีนาลีนความสุขล้นทะลักเลยทีเดียว ครั้งนี้เป็นการเอ็นเตอร์เทน สร้างความสนุกให้กับแฟนๆ แบบเล่นใหญ่เบอร์แรง พร้อมเนรมิตเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการ ตระการตากับโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับมาสเตอร์พีชให้กับแฟนๆ ได้ชมกันในรูปแบบ On Stage พร้อมกับการ Live Streaming ผ่าน “TTM Live” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก นานกว่า 4 ชั่วโมงครึ่ง แถมกระแสตอบรับยังแรงสุดขีด ส่งให้แฮชแท็ก #LOLFanFest2022 ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ “อันดับ 1” ของโลก รวมทั้งประเทศไทย, อินโดนีเซีย และติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกหลายประเทศทั่วโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เรียกว่างานนี้เหล่าแฟนคลับได้รับพลังของคลื่นความสุขกับความประทับใจแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวเริ่มออกสตาร์ทเดินเครื่องความมันส์กันด้วยเพลงจังหวะสนุกสนาน “แรงโน้มถ่วง, เหงาเท่าอวกาศ, หวานเย็น” จาก 8 หนุ่ม “คริส-สิงโต-ออฟ-กัน-เต-นิว-ไบร์ท-วิน” เล่นเอาแฟนๆ นั่งไม่ติดลุกขึ้นโยกตามพร้อมส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ ก่อนที่ทุกคนจะทักทายแฟนๆ พร้อมต้อนรับเข้าสู่แฟนมีตติ้งเฟสติวัลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยจากนั้นส่งเข้าสู่โชว์ของคู่แรก “เต-นิว” ซึ่งเปิดประเดิมด้วยเพลงฮิต “I Just Wanna Ped Fan You Dai Bor” กับลีลาการออดอ้อนแฟนๆ ชาวโพก้าให้ยิ้มตามกันเป็นแถว จากนั้นเปลี่ยนอารมณ์มาสู่โหมดเศร้ากันในเพลง “Luxury” กับเสียงร้องของ “นิว” ก่อนจะอินไปกับเสียงเพราะซึ้งของ “เต” ในเพลง “โลกที่ไม่มีเธอ” จากนั้นทั้งคู่ก็ขอคอนทินิวอารมณ์ด้วยเพลย์ลิสเพลงช้ำรัก “เจอแต่คนใจร้าย, รู้ไหม, Fallin’ All in You” แล้วค่อยกลับมาสู่ความสนุกกันด้วยเพลง “ผ้าเช็ดหน้า” ที่แฟนๆ ลุกขึ้นเต้นตามกันสุดพลังก่อนจะชวน “ออฟ-กัน” ขึ้นเวทีมาประชันสเต็ปแดนซ์กันในเพลง “คอแห้ง” จากนั้นส่งไม้ต่อให้ “ออฟ-กัน” สร้างความบันเทิงในเพลง “ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้” ต่อด้วย“กัน” ที่จับไมค์มาร้องเพลงจังหวะน่ารักสนุกสนาน “เกินต้าน” และเพลงเพราะ “Lavender” จาก “ออฟ” ก่อนที่ทั้งคู่จะสื่อความหมายดีๆ ในเพลง “การเปลี่ยนแปลง” เรียกว่าเคมีความฟินฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่ จากนั้นก็ถึงช่วงพาเหรดเพลงฮิต “โอ้ละหนอ My Love, ทะลึ่ง, ไหง่ง่อง, Sad Aerobic” ขอบอกว่าถูกอกถูกใจเบบี๋อย่างหนักลุยแดนซ์ตามกันสนั่นก่อนจะเข้าสู่พาร์ทระเบิดความมันส์ไปกับ 2 หนุ่ม “คริส-สิงโต” เริ่มต้นด้วยเพลง “Sticker” ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ได้ไม่น้อย กับช็อตฟินเบอร์แรงที่ทั้งคู่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันกลางเวที แล้วปรับอารมณ์เข้าสู่โหมดเพลงลูกกรุงสุดไพเราะ “รักคุณเข้าแล้ว” ก่อนที่จะทำเอาแฟนคลับทั้งฮอลล์ซึ้งไปตามๆ กันในเพลง “ความลับในใจ” จากนั้น “คริส” ก็ขอหยิบเอาซิงเกิ้ลล่าสุด “นอนไม่พอ” ที่เจ้าตัวทั้งแต่งเนื้อร้องและทำนองมาโชว์ให้ชาวพีรญาได้ฟังกัน แล้วไปเดือดกันสุดพลังในเพลง “รุนแรงเหลือเกิน, เสียใจได้ยินไหม” ที่สะกดใจแฟนๆ จนอยู่หมัด ต่อด้วยเพลงความหมายดี “กันและกัน” จาก “สิงโต” ก่อนที่ทั้งคู่จะมันส์เกินต้านไปกับเพลง “ร้ายๆ, เพราะว่ารัก”จากนั้นดีกรีความสนุกก็ถูกส่งต่อให้กับ “ไบร์ท-วิน” ที่เปิดประเดิมด้วยเพลงสากลเอาใจอินเตอร์แฟน “Monster” ต่อด้วยหนุ่ม “วิน” กับการโซโล่เพลง “There For You, ร (W8)” จนแฟนๆ ส่งเสียงกรี๊ดดังลั่นฮอลล์ จากนั้นทั้งคู่ขอเอาใจคนที่ กำลังอกหักด้วยเพลง “ที่ปรึกษา” ก่อนที่จะปล่อยเวทีให้ “ไบร์ท” ได้โชว์ซิงเกิ้ลล่าสุดที่กำลังฮอตฮิตในตอนนี้ “Lost & Found” ต่อเนื่องอารมณ์กับเพลง “ขอ” จากนั้น “ไบร์ท-วิน” ก็ขอเปลี่ยนฟิลมาในสไตล์เพลงแนวฮิปฮอป “Congratulations” ก่อนที่ “คริส-สิงโต” จะขึ้นเวทีมาร่วมแจมในเพลงดัง “ฝนตกไหม” จนแฟนๆ อินจัดส่งเสียงร้องตามกันดังสนั่นจากนั้นกราฟความมันส์ก็พุ่งทะยานถึงขีดสุด เมื่อ “คริส-สิงโต-ออฟ-กัน-เต-นิว-ไบร์ท-วิน” คว้าไมค์มาระเบิดความสนุกกันในพาเหรดเพลงฮิต “เดาไม่เก่ง, ไม่บอกเธอ, แสงสุดท้าย” ต่อกันด้วยพาร์ทที่สื่อความหมายแทนคำขอบคุณในเพลง “กฎของแรงดึงดูด” พร้อมการเผยความรู้สึกกับความสุขที่ล้นปรี่ “ขอบคุณทุกคนมากครับ กับทุกแรงซัพพอร์ตในทุกๆ ผลงานที่พวกเราทำ เป็นกำลังใจและแรงผลักดันที่มีคุณค่ามากๆ ครับ” ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง “จันทร์เจ้า” พร้อมกับภาพประทับใจที่ทั้ง 8 คนเดินไปรอบเวทีพร้อมโบกมือลาแฟนๆ เรียกว่าโชว์ในครั้งนี้เป็นโมเมนต์ความประทับใจที่แสนพิเศษ ซึ่งจะยังคงตราตรึงอยู่ในเมมโมรี่ความทรงจำไปอีกยาวนานสำหรับการรับชม Live Streaming สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “Love Out Loud Fan Fest 2022” ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. (GMT+7) ถึง 16 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter & Weibo : GMMTV