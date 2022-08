คุณรู้หรือไม่?? วัยรุ่นกว่าร้อยละ 20 ทั่วโลกมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต เมลาณี ส่งกำลังใจผ่านเพลง NOTE TO MY YOUNGER SELF - ข้อความถึงตัวฉัน

ผลสํารวจวัยรุ่นไทยกว่าสองพันคน 1 ใน 4 เคยคิดฆ่าตัวตาย ขณะที่บางคนไม่รู้ว่าป่วยเป็นซึมเศร้าและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที นั่นจึงเป็นที่มาของเพลง “NOTE TO MY YOUNGER SELF” เพลงพิเศษที่แต่งและร้องโดย MELANIE (เมลาณี) ซึ่งเคยผ่านเจ็บปวดจากการถูกบูลลี่จนเป็นโรคซึมเศร้าในวัยเด็กมาแล้ว จึงอยากส่งต่อเพลงนี้ให้เป็นพลังกับเด็กๆ ที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตแบบเดียวกับเธอ เมลาณีแต่งขึ้นจากประสบการณ์ในวัยเด็กของเธอเอง พูดถึงความเจ็บปวดของเด็กสาวคนหนึ่งจากการถูกบูลลี่ Body Shaming จนเกิดปมในใจ ทำร้ายตัวเอง และ เป็นโรคซึมเศร้า แต่ในวันนี้เธอได้ เติบโต แข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ โดยได้ เอก Season Five (ซีซั่นไฟฟ์) เขียนเนื้อเพลงภาษาไทยในชื่อเพลง “ข้อความถึงตัวฉัน” และยังเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ให้อีกด้วยในส่วนของมิวสิควิดีโอได้น้องมิลลี่ มารับบทเป็นเมลาณีในวัยเด็กที่ต้องต่อสู้ก้าวผ่านกับความเจ็บปวดที่ถูกบูลลี่ จนมาเป็นเมลาณีในปัจจุบันที่เข้มแข็งและพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกๆคนในวันนี้ โดยได้ถูกนำมาใช้ในโปรเจค “NOTE TO MY YOUNGER SELF” ซึ่งทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพียงแค่ดาวน์โหลด, ฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ ทางเทโร มิวสิคมอบรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากเพลงโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ “สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์” รวมทั้งขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นผ่านทาง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้อีกช่องทางด้วยร่วมเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังประสบปัญหา แค่ฟังเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคแล้วค่ะฟังและดาวน์โหลดได้ที่ https://lnk.to/NoteToMyYoungerSelfชมมิวสิควิดีโอเพลง “NOTE TO MY YOUNGER SELF” : https://youtu.be/htucIRkkkJwเพลง “ข้อความถึงตัวฉัน” : https://youtu.be/P8Z1RiGaymg