TOGETHER FESTIVAL 2022 ขนทัพดีเจ ปะทะความมันส์ 2 วัน 2 สเตจ Dharma Worldwide & RAVE CULTURE

แรงให้สุดอย่าหยุดเต้น สิ้นสุดการรอคอย สำหรับเฟสติวัล สายแดนซ์ จากผู้จัดงาน EDM เบอร์ 1 ของประเทศ อย่างRetox Sessions ที่ทุกคนถามหา การกลับมาอีกครั้งกับงานใหญ่แห่งปี Together Festival 2022 เฟสติวัล แถวหน้า ที่การันตีความสนุก ตั้งแต่ยังไม่เปิดเผย line up ที่ปีนี้ขนทัพดีเจดัง ระดับโลก มาแน่นงานแบบสุดๆ ประชัน 2 สเตจ สุดแนว ในวันที่ 2-3 กันยายน นี้ ที่ ไบเทค บางนา บรรยากาศที่คุณแสนจะคุ้นเคยใน ฮออล์ 98-99 กันอีกหน โดยครั้งนี้ จัดเต็มกับบรรยากาศ 2 วัน 2 สเตจ 2 รูปแบบ กันไปเลยทีเดียวประเดิมวันแรก 2 กันยายน กับ Stage Dharma Worldwide ที่มาเยือนประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่งาน Together Festival ของเรา ทีม Dharma Worldwide มาพร้อมกองทัพดีเจระดับโลกมากมาย นำทีมโดย KSHMR , Blasterjaxx ดีเจชาว Dutch ขวัญใจคนไทยอีกหนึ่งคน ที่จะกลับมาสร้างความมันส์อีกครั้ง พร้อมกระโดดไปกับเพลงสไตล์ Big room ที่ชื่นชอบ , Mike Williams ดีเจ/โปรดิวเซอร์ชาวดัตช์ เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากการร่วมงานกับ Tiësto และในฐานะศิลปินของ Spinnin' Records เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวเพลง future bounce พร้อมด้วย Mr. Black และ Løst Støries ต่อด้วยวันที่ 3 กันยายน กับ Stage “ RAVE CULTURE “ ที่มาพร้อมศิลปินระดับโลก นำทีมโดย SUBZERO PROJECT ดีเจสาย Hardstyle จากค่าย Rave Culture ที่ทั้งคู่ มีผลงานเพลงหลายเพลง ที่ทำให้แฟนๆชอบมากๆ อาทิ 'The Solution' ที่ได้ Villain มาร่วมด้วย และ ยังมีเพลง Rave Into Space ที่ปล่อยมา 2 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงสุดยอด ทุกครั้งที่ได้ฟัง พวกเค้าพร้อมจัดเต็มความเดือดของ Hardstyle ที่จะเอาใจแฟนๆชาวไทยให้ได้กรี๊ดกันอย่างบ้าคลั่งไปเลย , TIMMY TRUMPET กลับมาครั้งนี้ แฟนๆ เตรียมกรี๊ดกันได้เลย พร้อมความสุดยอดของ SET ใหม่ที่จะมาพาทุกคนได้มันส์อย่างเต็มที่ และ AXMO ,WILL SPARKS , W&Wแล้วพบกัน 2-3 กันยายน ที่งาน Together Festival รีบซื้อบัตรกันได้ที่ www.togetherfestival.net แล้วเจอกัน ที่ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98 – 99 ประตูเปิดเวลา 16.00 น,#Togetherfest2022 #TogetherFestival#TGTF22 #DharmaWorldwide #RAVECULTURE