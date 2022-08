“Television off” ออกซิงเกิลใหม่ “แค่ปล่อยให้เป็นแบบนี้” เพลงเศร้าเรียกน้ำตา

เดินหน้าปล่อยเพลงให้แฟน ๆ ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง สำหรับ วงดนตรีแนว Alternative Pop มาแรง แห่งค่าย Smallroom อย่าง “Television off” นำโดย เฟิร์ส - นัฐวุฒิ จำจด (นักร้องนำ) , โชค - ศุภโชค ฐิติทิพยะ (กีตาร์) , ลาภ - ศุภลาภ ฐิติทิพยะ (กีตาร์) และ โบ๊ท - จีรวัฒน์ อินทรพิทักษ์ (เบส)หลังจากส่ง EP ALBUM ชุดแรก ‘PAINS OF BEING MUGGLE ‘ บอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นที่กำลังเรื่องรู้ความเจ็บปวดในวิถีของมนุษย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่กำลังจะเติบโตไปพร้อมความเจ็บปวด ถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลง ที่ประกอบด้วยเพลงฮิตมากมาย อาทิ ฝันที่ไม่ปลอดภัย , ให้เธอหายไป | Bing Bing , Be My Youth ฯลฯล่าสุดก็ไม่รอช้าที่จะส่งต่อเพลงเศร้าเรียกน้ำตา “” เพลงแรกจากอัลบั้มชุดใหม่จนติดเทรน # 29 on trending บน Youtube ภายใน 24 ชม. หลังปล่อยเพลงนี้ออกมา“แค่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ | Aight” พูดถึงเรื่องราวของการที่เราไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ได้ หาทางออกหรือทางแก้ปัญหาไม่เจอ จนบางครั้งก็ไม่ควรฝืนต่อไป และการหยุดที่จะหาทางออก หรือปล่อยให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น อาจจะเป็นทางเดียวที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ แม้สุดท้ายจะต้องจบความสัมพันธ์นั้น ก็คงไม่แย่ไปกว่าเดิมด้านมิวสิกวิดีโอเล่าถึงชายหนุ่มที่ไร้ซึ่งความรู้สึกต่อสิ่งรอบข้าง แฝงไปด้วยความรู้สึกของความโดดเดี่ยวและใบหน้าที่เรียบเฉย โดยในตอนท้ายจะเห็นได้ว่า ก่อนที่ชายหนุ่มจะรู้สึกไร้ความรู้สึกเช่นนั้น เขาก็เคยผ่านความรู้สึกสับสนกับเรื่องราวบางอย่างมาก่อนสำหรับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่สี่หนุ่ม ‘เฟิร์ส-โชค-ลาภ-โบ๊ท’ ได้รับบทนำในการแสดงและถ่ายทอดอารมณ์ด้วยตัวเอง ซึ่งนับเป็นความท้าทายและเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวในชีวิตวงการดนตรีของพวกเขา