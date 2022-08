“เทย่า - มิก้า” เฉลยแล้วจ้า! ตั้งท้องคนที่สองนี้ได้ลูกชายสมใจ (ชมคลิป)

หลังจากนักแสดงสาวภรรยาสุดที่รักของนักฟุตบอลหนุ่มออกมาเผยข่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อ คุณแม่ลูกสองไปเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาด้วยภาพอัลตราซาวด์ พร้อมกับระบุข้อความว่า "We’ve been keeping a secret One more to adore 22.12.22" หลังจากมีลูกสาว “น้องมิล่า” เป็นโซ่ทองคล้องใจ พร้อมทั้งออกมาอัปเดตตั้งท้องด้วยภาพสุดแสนจะเซ็กซี่ สวมบิกินีโพสท่าสวยๆริมชายหาดไปแล้วล่าสุดทั้งสองออกมาเฉลยเพศลูกในท้องด้วยคลิป เปิดกล่องมีลูกโป่งสีฟ้าพร้อมตัวอักษรคำว่าลอยออกมา นั่นคือได้ลูกชายจ้า ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆและชาวเน็ตอย่างท่วมท้น อย่ารอช้าตามมาชมคลิปกันเลยดีกว่า