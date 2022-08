แก๊ปเปอร์ โบ๊ท บีม บุกเสริมหล่อที่ พูจอง คลินิก พระราม9

หนุ่มหล่อ หน้าใส ที่มีความสามารถล้มหลาม “แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม” นักแสดงจากภาพยนตร์ “บุญชู” ซึ่งผันตัวมาเป็นผู้กำกับ จนโด่งดังและกลายเป็นที่รู้จักจากซีรี่ส์ “Happiness The Series ความรัก ความสุข เข้าใจ โอกาส , I Am Your King ผมขอสั่งให้คุณ , I Am Your King ผมขอสั่งให้คุณ 2 , สัมผัสของเราและนาย , Check Out Series คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” และยังเป็นผู้บริหาร “บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น” อีกด้วยถึงงานจะเยอะแค่ไหน แต่หนุ่มแก๊ปเปอร์ก็ยังไม่ลืมหาเวลาว่างมาดูแลตัวเอง โดยไว้วางใจให้ทาง “Bujeong Clinic” (พูจอง คลินิก) ช่วยดูแลเสริมความหล่อให้เป๊ะกว่าเดิม “ถ้าถามว่าคิดยังไงกับการที่ผู้ชายหันมาดูแลตัวเอง ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ ผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็หันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้น เพราะเทรนการดูแลตัวเองกำลังมาแรงในช่วงนี้ ภาพลักษณ์ที่ดูดีก็ทำให้ใคร ๆ อยากเข้าหาครับ เหตุผลที่เลือกพูจอง คลินิก เพราะทราบมาว่าที่พูจองปลอดภัย 100% มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณ ทั้งทรีทเม้นท์, เลเซอร์ผิวหน้า ผิวกาย, Meso หน้าใส ลดฝ้า กระ และมีโปรแกรมดูแลรูปร่างให้กระชับได้สัดส่วน รวมถึงตัวยาที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นยี่ห้อที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา นิยมใช้กันทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าฉีดแล้วปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายแน่นอน แถมตอนนี้กำลังจะมีบริการศัลยกรรมความงาม ด้วย ทั้งทำตาสองชั้น เสริมจมูก ลักยิ้ม โดยทีมศัลยแพทย์ชื่อดัง ซึ่งมีความชำนาญการเฉพาะด้านทั้งไทย และเกาหลีครับ”“วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียว แต่พา น้องโบ๊ท อนาคามี บินสมัน นักแสดงจากซีรีส์ Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ , ซีรีส์ I AM YOUR KING ผมขอสั่งให้คุณ SS2 , ภาพยนตร์ฮักเจ้าอีหลี กับ “น้องบีม อติชาติ ลาวัณย์เสถียร” จากซีรี่ส์ Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ และ Coffee melody 6 มาเพิ่มความหล่อด้วยกัน คุณหมอต้อม นายแพทย์ทินภัทร ปิยะพรมดี แห่ง พูจอง คลีนิก ก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี คุณหมอน่ารักและเป็นกันเองมากครับ ก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะครับ ให้หันมาดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกิน ออกกำลังกาย ดื่มน้ำให้เพียงพอ และ แน่นอนเลย ทำบุญได้ชาติหน้า ทำหน้าได้ชาตินี้ครับ ขอบคุณครับ”ทางด้าน คุณหมอต้อม นายแพทย์ทินภัทร ปิยะพรมดี แพทย์ผู้ชำนาญการและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง พูจอง คลีนิก ก็ได้กล่าวถึงการใช้บริการคลีนิกศัลยกรรมว่า คลีนิกของเราได้รับความนิยมมากขึ้นโดยไม่จำกัดทั้งเพศและวัย “ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้ชายในยุคนี้ดูแลตัวเองมากขึ้น การฉีดฟิลเลอร์ โบท๊อกหรือ การเดินเข้าคลีนิกถือว่าเป็นเรื่องปกติ การเลือกคลินิก ผมอยากจะบอกว่าต้องดูในเรื่องการของตัวยาผ่านอย. หรือได้รับการรับรองจาก FDA ของอเมริกา หรือคลินิกได้รับการรับรองไหม ทีมแพทย์เป็นอย่างไร ซึ่งทุกอย่างจะส่งผลในเรื่องของสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองดูดีขึ้น ขจัดปัญหาหรือ ทำให้ปัญหาของผิวพรรณลดลง เพิ่มความมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้นการดูแลผิวพรรณ ใบหน้า เรือนร่าง โดยรวมเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกเพศ คงไม่มีใครอยากแก่ แม้กระทั่งการปลูกผมเองก็ตาม เรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญ ด้วยเทคนิคล่าสุด (FUI / Hair Transplant) ซึ่งไม่จำเป็นต้องพักฟื้น ไม่ต้องตัดผมสั้นเนื่องจากเครื่องมือหัวเจาะเล็กมากสามารถเจาะรูและดึงเส้นผมและเซลล์ผมมาปลูกในจุดที่เป็นปัญหา ตอบโจทย์คนผมบาง ศรีษะล้าน สามารถปลูกคิ้วได้ด้วยนะครับพูจองคลีนิกโชคดีที่ได้ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมและสกิน มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเสริมจมูก เสริมคาง ผ่าตัดหนังหน้าท้อง การฉีดฟิลเลอร์หรือโบท๊อกซ์ ทางพูจองคลินิก มีแพทย์ประจำในแต่ละสาขาทั้งหมด 11 สาขาประจำทุกวันครับ”Bujeong Clinic เปิดบริการทั้งหมด 11 สาขา : สาขาโลตัสชลบุรี 088-126-1111 สาขาโรบินสันบุรีรัมย์ 088-124-1111 สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น 088-125-1111 สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 088-129-1111 สาขาเมเจอร์รัชโยธิน 088-120-1111 สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี 065-209-9111 สาขาอิมพีเรียลสำโรง 062-942-1111 สาขาซีคอนบางแค 062-940-1111 สาขาทองหล่อ 093-516-4999 สาขามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ 088-194-1111 สาขาพระราม 9 โทร 061-062-2999 ใบอนุญาตที่ 31101000758 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 – 21.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 088-050-1111 (Call Center) Facebook : Bujeong Clinic - พูจอง คลินิก, instagram : bujeongclinicofficial , Line : @bujeong-clinic