สวนโมกข์กรุงเทพ ชวนเรียนรู้ธรรมะผ่านบทเพลง มินิคอนเสิร์ต ธรรมะ 9 ตา

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคมนี้เตรียมพบกับอีกหนึ่งกิจกรรม 9 eyes on arts : บทเพลง | ศิลปะ | งานธรรมพุทธทาส ที่จะมาชวนสัมผัสบรรยากาศ มินิคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่ ผ่าน สไตล์นั่งเล่น นั่งคุย ร่วมกับสโมสรธรรมทาน เพื่อแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจจากบทเพลง การเขียนเพลงของศิลปิน และงานแสดงศิลปะ ผ่านประสบการณ์ ความเปลี่ยนแปลง และการรับมือกับความจริงต่างๆของชีวิต เทียบเคียงกับธรรมะ 9 ตา ข้อธรรมสำคัญจากพุทธทาสภิกขุ เวลา 15.30-19.00 น ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพโดยกิจกรรม 9 eyes on arts : บทเพลง | ศิลปะ | งานธรรมพุทธทาส พบกับศิลปินมากมาย นำโดย อิมเมจ สุธิตา & พี่หมู THE VOICE , ROOTSMAN CREATION, SCRUBB พร้อมด้วยกิจกรรม อาทิ เปิดวงสนทนาหาที่นั่ง ทำไมต้องธรรมะ 9 ตา มันน่าสนใจยังไง, งานแสดงวาดภาพผสมผสานเสียงเพลง "ธรรมะ 9 ตา" JP PEMAPSORN (feat.Rootsman Creation) พร้อมผลงานภาพธรรมะทั้ง 9 ตา ฯลฯผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) : https://bit.ly/3SBAcKdสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง : ศศวรรณ จิรายุส 0641593994 หรือ Line @suanmokkh