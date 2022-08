เบเบ้ ธันย์ชนก ร่วมเปิดตัวทนายฮีโร่หญิงคนล่าสุด She-Hulk จากซีรีส์ออริจินัล Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law สตรีมได้แล้ววันนี้บน Disney+ Hotstar

เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law ซีรีส์ออริจินัลเรื่องล่าสุดเพื่อฉลอง #ยุคแห่งมาร์เวล จาก Disney+ Hotstar และมาร์เวล สตูดิโอส์ ที่งานนี้ได้ยูทูปเบอร์สาวสายฟิต เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา นำทีม อัพหุ่นสตรอง อัพสมองเต็มสิบ เตรียมความพร้อมก่อนไปพบกับฮีโร่หญิงคนล่าสุดของจักรวาลมาร์เวล หรือ MCU โดยงานนี้ เบเบ้ชวนทุกคนเสริมสร้างความแข็งแกร่ง (Strength Training) ตามแบบฉบับ Bebe Fit Routine ซึ่งท่าบริหารร่างกายครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจจากเจนนิเฟอร์ วอลเตอร์ส หรือ She-Hulk ฮีโร่สาวคนใหม่ล่าสุดของจักรวาลมาร์เวล ที่ชีวิตของเธอก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ทำอาชีพทนาย แต่ต้องเผชิญกับชาเลนจ์ต่างๆ ทั้งงานที่หนัก คนในครอบครัวที่แสนวุ่นวาย ชีวิตรักที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ และบทบาทใหม่ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่ เพราะฉะนั้นเจนนิเฟอร์จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อเอาชนะและฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ แม้ชีวิตจะสู้กลับแค่ไหน แต่กายและใจก็สู้ไม่ถอยเช่นกัน“Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law สนุกมาก มีทั้งฉากแอ็กชันและมุกตลกสไตล์ของมาร์เวล ช่วยคลายเครียดจากการทำงานได้ดีมากๆ เลยค่ะ อยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ใครเป็นแฟนตัวยงของมาร์เวลแบบเบเบ้พลาดไม่ได้เลยค่ะ แต่ถ้าใครไม่ใช่แฟน ก็บอกเลยว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณหลงรักมาร์เวลแน่นอนค่ะ” เบเบ้ ธันย์ชนกกล่าวเพิ่มเติมซีรีส์ออริจินัล Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law จะพาผู้ชมไปรู้จักกับเจนนิเฟอร์ วอลเตอร์ส ทนายสาวโสดมากความสามารถวัย 30 กว่า ที่วันหนึ่งพบว่า ตัวเองมีสีเขียว สูงเกือบ 2 เมตร และมีพลังแบบ Hulk โดย Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law มีด้วยกันทั้งหมด 9 ตอน พร้อมขนทัพนักแสดงและซูเปอร์ฮีโร่กันมาอย่างคับคั่ง ทั้ง ทาเทียน่า มาสลานี (Tatiana Maslany) กับบท She-Hulk มาร์ก รัฟฟาโล (Marc Ruffalo) ในบท Smart Hulk, ทิม รอท (Tim Roth) กับบทบาท เอมิล บลอนสกี หรือ Abdomination และ เบเนดิคท์ หว่อง (Benedict Wong) ในบทหว่อง ไม่เพียงเท่านี้ยังได้ จินเจอร์ กอนซากา (Ginger Gonzaga), จอช เซการ์รา (Josh Segarra), จามีลา จามิล (Jameela Jamil), จอน เบส (Jon Bass) และเรเน เอลิเซ โกลด์สเบอร์รี (Renée Elise Goldsberry) เสริมทัพความสนุกให้กับซีรีส์ออริจินัลเรื่องนี้อีกด้วย ซีรีส์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดย เควิน ไฟกี (Kevin Feige), หลุยส์ เดอเอสโพซิโต (Louis D’Esposito), วิคตอรีย อลอนโซ่(Victoria Alonso), แบรด ไวน์เดอร์บอม (Brad Winderbaum), แคต คอโร (Kat Coiro) และ เจสซิกา เกา (Jessica Gao)Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law สตรีมแล้ววันนี้ บน Disney+ Hotstar เท่านั้น ทั้งแบบพากย์ไทยและซับไทย