“โน้ต วิเศษ” อวยพรวันเกิดว่าที่เจ้าสาว “แพทริเซีย” อายุ 25 สุดหวาน ขอบคุณที่มีเธออยู่เคียงข้าง

หลังจากประกาศข่าวดีกลางอินสตราแกรมส่วนตัว ด้วยการเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานที่ประเทศอังกฤษ ไปเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา จากนั้นก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับสาวแพทริเซีย พร้อมโชว์แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมแคปชั่น“The next chapter of our lives.. 02.06.2022” ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการ และวงการคนดังแวดวงไฮโซ แห่ยินดีกันถ้วนหน้าไปแล้วล่าสุดก็ออกมาโพสต์ภาพคู่ว่าที่เจ้าสาว เพื่ออวยพรวันเกิดอายุครอบ 25 สุดหวานด้วยแคปชั่นว่าท่ามกลางเพื่อนๆ ในแวดวงบันเทิง แห่เข้ามา Happy birthday สาวแพทริเซียอย่างท่วมท้น