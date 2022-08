ศิลปินคุณภาพ รวมพลัง!! ร่วมโครงการกุศล “Music for Brain Health”

ร่วมกับเตรียมจัดแสดงดนตรีนอกสถานที่ในชื่อรายการโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ เป็นโครงการทางด้านดนตรีที่สนับสนุนการรณรงค์การรับรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) หรือที่คนทั่วไปใช้คำว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งปัญหาสุขภาพที่เริ่มพบบ่อยและทวีความรุนแรงขึ้น และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย ก่อให้เกิดความพิการและส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ ซึ่งการจัดแสดงดังกล่าวจะมีการเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเลือดสมองเฉียบพลัน และการนำเอาดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันในโรคดังกล่าว โดยงานจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า Emquartierโครงการฯนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของจุฬาฯ และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ (Network Relationship) กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2.เพื่อจัดกิจกรรมทางด้านดนตรี ให้กับสังคม และผู้สนใจเข้าร่วมทั่วไป (CSR-Corporate Social Responsibility - CSR)3. เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เผยแพร่ความรู้และความสามารถทางด้านดนตรีของนิสิตสู่สาธารณชน4.สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย5.ขยายโอกาสในการเข้าถึงดนตรีสากลให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป และเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคเลือดสมองภายในงานมีการให้ความรู้ของโรคหลอดเลือดสมองผ่านนิทรรศการ การเสวนาให้ความรู้แนวทางการใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ในหัวข้อ “A Life without STROKE” โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์, ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ, อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, หมู Asava พลพัฒน์ อัศวะประภา และมี ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์, อรพิมพ์ รักษาผล รับหน้าที่พิธีกรนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดัง แพนเค้ก เขมนิจ, แดง ธัญญา, จิ๊ก เนาวรัตน์, ก้อง ปิยะ,ป๊อบ ธัชธร ,ได๋ ไดอาน่า , บูม สุภาพร พร้อมด้วยนักแสดงจากซีรี่ส์ “สัตย์เสือ” นำทีมโดย ผู้กำกับ ฯ อู๋-ธนากร โปษยานนท์ , มุก-พิชานา อยู่สุข,ว่าน-พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์ และ นีน-ชัชชญา สำเริงราชย์ ฯลฯ และมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกกิจกรรม Music for Brain Health ของศิลปินดารา อาทิ หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์, วจี กัลป์จาฤก,อาตุ่ย พุทธชาด ฯลฯ เพื่อระดมทุนเข้ากองทุน ดนตรี กีฬา และศิลปะ เพื่อสุขภาพสมองของคนไทยในศิริราชมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนไทยอีกด้วยในช่วงค่ำชมการแสดงดนตรี จากวงดนตรีจุฬาลงกรณ์ เชมเบอร์ พร้อมด้วยศิลปินนักร้องชื่อดัง พลพล, เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์, ชรัส เฟื่องอารมย์, มัม ลาโคนิค, อุ้ย รวิวรรณ จินดา, สุชาติ ชวางกูร, อ้วน วารุณี สุนทรีสวัสดิ์, ไก่ อัญชุลีอร บัวแก้ว , เก่ง ธชย, อัยย์ พรรณี, เวสป้า อาร์สยาม ฯลฯสำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถ สั่งซื้อเสื้อได้ที่ Fanpage : Music for Brain Health หรือต้องการร่วมบริจาคได้ที่ธ. ไทยพานิชย์ สาขาศิริราช 016-300049-4(กระแสรายวัน)D.004181 เพื่อกองทุน ดนตรี กีฬา และศิลปะ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสุขภาพสมองของคนไทยมาร่วมเติมพลังบวก พลังบุญ เป็นกระบอกเสียงให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ที่เพียงเสี้ยววินาทีอาจพรากคนที่คุณรักจากไป ช่วยกันแนะนำวิธี ที่ปลอดภัยให้คนรอบข้างได้ห่างไกลจากโรคนี้กันนะคะ