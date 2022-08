สี่จตุรเทพสายฮาคืนสังเวียน ‘อ๊อฟ-ป๊อบ-ว่าน-โอ๊ต’ ส่งสารถึงแฟนๆเตรียมฟิตกล้ามท้อง พร้อมรับมือความฮา ในคอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive สู้ตายเราต้องรอด” แบบจัดเต็ม!!

แค่น้ำจิ้มในงานแถลงข่าวยังทำเอาขำเหนื่อยกันขนาดนี้ แล้ววันจริงจะขนาดไหนเมื่อ คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) ร่วมกับ คุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ได้ปลุกชีพ สี่จตุรเทพสายฮา “อ๊อฟ ปองศักดิ์ - ป๊อบ ปองกูล - ว่าน ธนกฤต และ โอ๊ต ปราโมทย์ กลับมาคืนสังเวียนคอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” อีกครั้ง หลังจากทิ้งทวนห่างความฮามากว่า 3 ปี กลับมาครั้งนี้ “4 แยกปากหวาน” ขอทวงคืนพื้นที่ความสนุกมาไว้ใน คอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” ที่พวกเขาจะมาสร้างความบันเทิงแบบครบรส ทั้ง ร้อง เล่น เต้น กัด จัดหนักทุกซีน เรียกได้ว่ายกระดับมาตรการความฮาขั้นสูงสุดการันตีว่าเวทีมีสะเทือนแน่นอนถึงแม้ ‘อ๊อฟ-ป๊อบ-ว่าน-โอ๊ต’ ต้องฝ่าฟันความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา แต่ทั้ง 4 คนก็ยังสู้ตายเอาตัวรอดกันมาได้และตอนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาเยียวยาพาทุกคนกลับมามีความสุขร่วมกันอีกครั้งกับช่วง Talk สนุกๆ ตบมุกประเด็นเด็ดๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหยิบยกเอามาขยี้ในสไตล์ 4 แยก พร้อมทั้งโชว์ร้องสุดปัง บ้าพลังโชว์สเต็ปแดนซ์ รับรองได้ว่าโดนใจทุกคนแน่นอน เตรียมตัวมาคลายเครียดขำปอดโยกไปกับความสนุกความฮาและฟินสุดติ่งไปกับพวกเขา พร้อมแขก รับเชิญ พีพี กฤษฏ์ และ พีค ภัทรศยา ที่พร้อมร่วมสร้างสีสันให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ทวีความสนุกกันแบบสุดๆเตรียมฟิตกล้ามท้องพร้อมรับมือความฮาครั้งนี้ให้ดีในคอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน” ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” 17-18 กันยายน 2565 (2 รอบการแสดง) รอบวันเสาร์ 19.00 น. รอบวันอาทิตย์ 17.00 น. ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ เริ่มจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ ThaiticketMajor ทุกสาขาและทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 และ 1,500 บาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมอบให้กับมูลนิธิ “บ้านชีวิตใหม่ใจสมาน” เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้พิการ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เรียกได้ว่าสุข สนุก ได้บุญ ครบทุกมิติจริงๆ