“กงฮโยจิน” ประกาศสละโสดหนุ่มรุ่นน้อง ต.ค. นี้

ทางฝ่าย เควิน โอ ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม พร้อมกับภาพเนื้อเพลงที่มีชื่อว่า You and I both asleep at dawn ซึ่งเป็นเพลงที่เขาแต่งเองเพื่อมอบให้กับ กงฮโยจินโดยเขาได้ประกาศผ่านไอจีว่า เขากำลังจะแต่งงานในเดือน ต.ค.นี้ โดยระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาถนัดกว่าภาษาเกาหลีว่าทางด้านต้นสังกัดของ กงฮโยจิน อย่าง Management SOOP ก็ได้ออกมายืนยันข่าวดีเช่นกัน โดยระบุว่าเป็นเวลาเพียงแค่ 6 เดือน หลังจากที่ กงฮโยจิน และ เควิน โอ ได้ประกาศข่าวดีว่าคบหาดูใจกันไปเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา หลังจากที่เจ้าตัวรับช่อดอกไม้จาก “ซอนเยจิน” เพื่อนซี้ที่สละโสดไปกับ “ฮยอนบิน” เมื่อเดือน มี.ค.ซึ่งทันทีที่ประกาศข่าวคบกัน ทาง เควิน โอ ก็เป็นที่สนใจจากผู้คนจำนวนมากทันที เพราะเขาเป็นศิลปินหนุ่มที่เด็กกว่า กงฮโยจิน ถึง 10 ปี โดยเขามีชื่อเสียงหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงในรายการ Superstar K7 เมื่อปี 2015 และเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี 2017 และโด่งดังสุดๆในฐานะ Super Band เมื่อปี 2019 โดยเขามีผลงานเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบทั้ง Oh,My Sun และ After Tonight