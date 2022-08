ต้อนรับการกลับมาของ “ONE PIECE FILM RED ผมแดงผู้นำมาซึ่งบทสรุป” ทุบทุกสถิติภาพยนตร์ ทำได้รายเข้าฉายวันแรกสูงที่สุดในญี่ปุ่น!

กลับมาให้แฟนๆ ได้กรี๊ดกันอีกครั้ง กับภาพยนตร์อนิเมะขวัญใจชาวไทยตลอดกาลอย่าง ONE PIECE กับภาพยนตร์อนิเมะฟอร์มยักษ์ใน “ONE PIECE FILM RED ผมแดงผู้นำมาซึ่งบทสรุป” การันตีความสนุกจากการทุบสถิติภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดในญี่ปุ่นในวันแรกที่เข้าฉาย โดยกวาดรายได้ไปกว่า 1.06 พันล้านเยน! และยังคงแรงต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งอีก โดยทำรายได้เพิ่มอีก 2,250 ล้านเยน! หลังเข้ารอบฉายได้เพียง 3 วัน ซึ่งนับเป็นการฉลองการเข้าสู่ปีที่ 25 ของ One Piece ได้อย่างยอดเยี่ยม และสำหรับแฟนๆ ชาวไทยก็ไม่น้อยหน้า เพราะทาง DEX [Dream Express] ผู้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ ONE PIECE ในประเทศไทย และ Japan Anime Movie Thailand (JAM) พร้อมเหล่าพันธมิตรชั้นนำของวงการอย่าง UNIQLO ร่วมผนึกกำลังพร้อมนำความสนุกนี้มาเสิร์ฟความพิเศษให้แฟนๆ ได้รับชมก่อนใคร ในวันที่ 16-21 สิงหาคม 2565 ก่อนวันเข้าฉายจริง 25 สิงหาคม 2565 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศอย่างจัดเต็มครบทุกแบบ ทั้งระบบปกติ, ระบบ IMAX, ระบบ 4DXONE PIECE FILM RED ผมแดงผู้นำมาซึ่งบทสรุป มาพร้อมกับเรื่องราวของตัวละครใหม่ “อูตะ” หญิงสาวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลง อูตะปรากฎตัวต่อสาธารณชนและแฟนคลับของเธอเป็นครั้งแรกในงานแสดงคอนเสิร์ต โดยมีลูฟี่และพรรคพวกโจรสลัดหมวกฟางได้เข้าชมคอนเสิร์ตของเธอในครั้งนี้ด้วย แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อ “ความลับของอูตะ” ถูกเปิดเผย ว่าแท้จริงแล้วเธอคือลูกสาวของ “แชงค์” กลุ่มโจรสลัดผมแดง ผู้มีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังในอดีตที่ไม่มีใครเคยล่วงรู้มาก่อนกับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องแยกจากกัน...โดย “ONE PIECE FILM RED ผมแดงผู้นำมาซึ่งบทสรุป” ฉบับภาพยนตร์ นอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าติดตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูก ของแซงค์และอูตะ แล้ว ในเวอร์ชั่นพากย์ไทย ทาง DEX [Dream Express] และ Japan Anime Movie Thailand (JAM) ยังพร้อมให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มกับบทเพลงของอูตะ เจ้าหญิงแห่งเสียงเพลง ด้วยการเข้าฉายในระบบ IMAX เป็นครั้งแรกของภาพยนตร์ ONE PIECE พร้อมด้วยกองทัพนักพากย์มืออาชีพระดับตำนาน นำทัพโดยพากย์เสียงตัวละคร 5 ผู้เฒ่า ผู้กุมออำนาจยู่เบื้องหลังรัฐบาลโลก ได้แก่ น้าติ่ง สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล, น้าต๋อย นิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์, ป๋าเอก เอกชัย พงศ์สมัย, อาเกรียง เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง และอาอ๊อด บัญชา เหมะบุตร ที่พร้อมการันตีความมันส์ไปกับนักพากย์รับเชิญจากหลากหลายวงการอย่างคับคั่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์กว่า 70 ชีวิต และพิเศษสุดๆ กับรอบกาล่าพรีเมียร์วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่จัดให้แฟนๆ ได้รับชมความมันส์ก่อนใคร นอกจากกิจกรรม เกมส์ และของรางวัลสุดพรีเมียมส่งตรงจากญี่ปุ่นมากมายให้ได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแล้ว ยังมีการเปิดตัวทีมนักพากย์รับเชิญ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษสุดเซอร์ไพร์สที่รับรองว่าแฟนๆ ต้องประทับใจอย่างแน่นอนสำหรับแฟนๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าว สามารถติดตามความสนุกกันได้ก่อนใคร ในวันที่ 16-21 สิงหาคม 2565 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์, เอส เอฟ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ และ เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัล ชลบุรี รับรองว่างานนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอน ก่อนจะเข้าฉายจริง 25 สิงหาคม ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ จัดเต็มครบทุกแบบ ทั้งระบบปกติ, ระบบ IMAX, ระบบ 4DX ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook : DEXclub.com และ Japan Anime Movie Thailand#DEX #DEXclub #JAM #JapanAnimeMovieThailand #ONEPIECEFILMRED#ONEPIECE #ワンピース #OP_FILMRED #ルフィ #LUFFY#尾田栄一郎 #谷口悟朗 #黒岩勉 #วันพีซฟิล์มเร้ด