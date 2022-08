หลังจากนักแสดงสาวภรรยาสุดที่รักของออกมาเผยข่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อ คุณแม่ลูกสองไปเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาด้วยภาพอัลตราซาวด์ พร้อมกับระบุข้อความว่า "We’ve been keeping a secret One more to adore 22.12.22" หลังจากมีลูกสาว “น้องมิล่า” เป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตตั้งท้อง ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเริ่มขยายตัวขึ้น ด้วยซีนเซ็กซี่สวมบิกินีเล่นน้ำทะเล งานนี้น่ารักน่าเอ็นดูมาก อย่ารอช้าตามมาส่องกันเลยจ้า