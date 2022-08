“บีม กวี” เตรียมไว้หนวดรอลูกสาวฝาแฝด “ออย” ใกล้คลอดแล้ว เริ่มงดรับงานเดือนหน้า

ออกงานพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นแพ็กเกจครอบครัวอีกแล้ว สำหรับพ่อพ่อที่วันนี้ (16 ส.ค.) ได้ควงคุณแม่คนสวยพร้อมกับสองแฝดมาร่วมงานแถลงข่าว สสส. เปิดตัวเอ็ดดูเทนเม้นท์แอปพลิเคชัน Me Books “ปลุกหนังสือให้มีชีวิต” ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งงานนี้พ่อบีมและออย ก็ได้ออกมาเผยถึงการวางแผนเลี้ยงลูกทั้ง 4 คนให้ได้ฟังกัน พร้อมอัปเดตพัฒนาของแฝดพี่ทั้งสองว่าตอนนี้ซนมากตามวัยบีม : “สองแฝดซุกซนมากตอนนี้ ต่อต้านด้วยบ้างที แบบช่วยดึงตรงนี้หน่อยนะลูก เขาจะไม่มา”ออย : “แต่ถ้าพูดว่า อย่ามานะ เขาจะมา ต้องพูดตรงข้าม”บีม : “ซึ่งเวลาถามไปแบบนี้ เขาก็จะบอกว่า มาด้วยๆ”ออย : “ถามว่าเขาเข้าใจไหม ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เวลากลับบ้านไป เวลาเขาได้ของเล่นได้ขนมจากพี่เอ็ม (ผู้จัดการ) เขาก็จะบอกว่าเนี่ย ของเล่นเขาได้มาเพราะว่าไปทำงานมา”บีม : “เขาพูดบ่อยว่าเขาจะไปทำงาน คือจริงๆ ผมคิดว่าพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย เขาก็รู้สึกสนุกนะ แต่เขาก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทำตามตามที่คนบอกหรอก ฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองผมก็ไม่สามารถบังคับได้ครับ อย่างวันก่อนไปร้องเพลงที่สระบุรี ตามคิวผมต้องขึ้นไปร้องคนเดียว แต่เขาก็ขึ้นมาเต้นด้วย คือไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้อยู่แล้ว”ออย : “แล้วแต่อารมณ์ คือจริงๆ เราพยายามจะเตรียมพร้อมเขาในระดับหนึ่งอยู่แล้ว อย่างเช่นให้เขานอนมาให้พอ ทานให้อิ่มก่อน มาถึงก็จะได้ไม่มีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาแทรกให้เขาอารมณ์ไม่ดี อย่างวันนี้ก็คือผิดแผนมาก เพราะว่าด้วยความที่งานมันไม่ได้จัดเย็นมาก แล้วช่วงที่เขานอน มันไม่ใช่เวลานอนเขาไง เขาไม่ยอมนอนเพิ่งมานอนตอนอยู่บนรถ แล้วก็นอนไม่ถึงชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมา เลยเหมือนจะแฮงค์ๆ นิดหนึ่ง (หัวเราะ)”ปัดอีเวนต์ครอบครัวแน่น เดือนหน้าจะลดแล้ว เหลือ “บีม” รับงานคนเดียวบีม : “ก็ไม่ได้เยอะอะไรมาก จริงๆ เดือนนี้ก็มี 2 งานนี้แหละครับ ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น”ออย : “ถามว่าจะงดรับงานตอนไหน เพราะใกล้คลอดแล้ว คือจริงๆ เดือนกันยายนค่ะ พี่เอ็มก็จะไม่ค่อยรับอะไรให้ออยแล้ว แต่ว่าถ้าสมมติเป็นบีมคนเดียว ก็ยังทำงานปกติค่ะ”บีม : “แต่ถึงเวลาจริงๆ อาจจะมีไปก็ได้นะแล้วเวลาเราเดินทาง เราก็จะพยายามหาวิธีที่ไปแบบสบายสุด อย่างวันก่อนไปต่างจังหวัด เราก็เอารถคันใหญ่ไป แบบมีคนช่วยขับรถให้ มีที่กว้างๆ”การพาลูกออกแต่ละงาน เหมือนต้องวางแผนสองชั้น เพราะคาดการณ์อะไรไม่ได้เลยออย : “มันเหมือนต้องวางแผนสองชั้น คือเรื่องของเวลาที่แต่ละงานเขาก็จะจัดไม่ตรงกัน เราก็ยังคาดการณ์ไม่ได้ด้วย ว่าหน้างานมันจะมีคนเยอะแค่ไหนบีม : “เพิ่งไปมางานหนึ่ง ก็มีเยอะอยู่เหมือนกัน”ออย : “คือจริงๆ มีทุกงานค่ะ แต่เยอะน้อยก็แล้วแต่จำนวนคน เอาจริงๆ งานแรกที่เราไปก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน ตอนนั้นไปสวนสัตว์ เราก็ตกใจว่าคนเยอะจริงๆ ไม่คิดว่าคนจะอยากเจอน้องขนาดนี้ค่ะ ถามว่าโชคดีไหมที่ลูกไม่ตื่นคน จริงๆ พี่พีร์เขาก็ตื่นคนนะ เพียงแต่ว่าเขาเก็บอาการ จะสังเกตได้ว่าพอเขาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาเครียดมากๆ เขาจะเริ่มให้ออยอุ้มแล้ว ทุกงานเลย ตอนจบปุ๊บแม่ต้องอุ้ม แล้วจริงๆ ออยอุ้มเขาไม่ได้แล้ว ทีนี้ด้วยความที่โอเคมันจะจบแล้ว เราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันสมูท เราก็ต้องอุ้มเขาเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อย แล้วการอุ้มหรือยกของหนักๆ มันจะทำให้เราเกร็งหน้าท้อง อาจจะทำให้ปากมดลูกสั้น คลอดก่อนกำหนด คุณหมอก็จะไม่อยากให้อุ้มหรือยกของหนัก”บีม : “แต่ไปตรวจครั้งล่าสุดก็โอเคนะครับ เขาจะวัดปากมดลูก ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมาก”ต้องจัดสรรของเล่นอย่างดี เพราะมีแฟนๆ ให้มาเยอะมากออย : “เราก็กลัวว่าเด็กจะเหมือนถูกสปอยล์ เลยพยายามบาลานซ์ แต่เราก็เข้าใจคนที่เอามาให้นะ เขานานๆ เจอที เขาก็อยากจะมีอะไรมาให้”บีม : “ทุกครั้งที่รับมา เขาจะจำได้หมด ว่าเมื่อวานนี้มีคนให้อันนี้ๆ อันนี้หายไปไหน แต่บางทีเราก็จะเอาไปเก็บไว้บ้าง บางมันก็เยอะเกินไป แล้วก็อยากให้เขาโฟกัสเป็นอย่างๆ ไปด้วย เพื่อพัฒนาการเขา”ออย : “หรือบางทีของเล่นมันโตเกินกว่าวัยของเขา เราก็จะไปเก็บไว้ให้ก่อน พอถึงวัยที่เขาเล่นได้แล้วค่อยเอาออกมาเล่น ไม่งั้นมันจะเสียก่อนค่ะ คือแค่มาเจอกันก็ดีใจแล้ว ไม่ต้องมีของมาให้ก็ได้”ชมลูกเก่งมาก เวลารับของจะไหว้สวยตลอดบีม : “ก็พยายามบอกเขาว่า เวลามีคนให้อะไรต้องขอบคุณนะลูก ก็ดีที่เขาเชื่อ แต่จริงๆ ใจคืออยากได้มาก ให้ทำอะไรก็ได้ ไหว้สวยมาก พนมมือสวย เราก็ดีมากลูก เก่งมาก”เตรียมพร้อมรับมือการเลี้ยงลูก ให้พ่อดูแลพี่ๆ ส่วนแม่ดูแลน้องๆ คิดว่าเอาอยู่แน่นอนออย : “เขารู้ตัวอยู่แล้ว เขาจะต้องรับบทดูแลคนโตไป เพราะว่าอีก 2 คนคลอดมา ออยคงจะต้องเป็นตัวหลักที่จะต้องดู คือเราก็รู้แหละว่ามันคงจะวุ่นวาย เพราะว่าท้องแรกบีม : “คิดว่าน่าจะเอาอยู่ เพราะผมมักจะถามพ่อกับแม่ว่าเลี้ยงลูก 4 คนมายังไง ถามบ้านออยด้วยเหมือนกัน เขาก็บอกว่าก็โอเค เดี๋ยวมันก็จะมีหนทางเอง”เชื่อลูกๆ ปรับตัวเก่ง เพราะเริ่มทำความเข้าใจไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าแม่ต้องดูน้อง หนูต้องมานอนกับพ่อบีม : “ผมว่าลูกผมปรับตัวค่อนข้างเก่งมาก เขาจะรู้นะว่ามันมีเหตุปัจจัยยังไง แล้วเราก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าอีกหน่อยจะมีน้องนะ น้องอยู่ตรงไหน แล้วหนูต้องปฏิบัติกับน้องอย่างไร คือบอกไปว่าหม่ามี๊อาจจะต้องดูแลน้องนะ หนูมานอนกับพ่อนะ เราทำความเข้าใจเขาตั้งแต่เนินๆ ถึงเวลาเขาจะได้ไม่มาปฏิเสธ”ออย : “แล้วพาเขาเข้านอน ซึ่งเราจะพูดคุยกับเขา ซึ่งเขาก็ไม่งอแง แต่ถ้าแม่อยู่แม่ต้องทำนะ (หัวเราะ)”บีม : “เวลามีคนอื่นทำให้เขา อย่างอาบน้ำ เขาให้ความร่วมมือมากกว่าพ่อกับแม่อีก ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม พอเป็นพี่เลี้ยงทำไมมันดูง่ายจังเลยลูก”ออย : “ทั้งๆ ที่ออยก็เคยถามพี่นุชว่า ออยยังดุไม่พออีกเหรอ คือทุกคนก็รู้ว่าออยก็ดุนะ คือเขาจะเรื่องเยอะกับเรา ลองของแม่รึเปล่า(หัวเราะ)”บีม : “ถามว่าไหวไหม ตอนนี้เตรียมพร้อมอยู่ครับ อย่างน้อยก็สัก 3 เดือน”ออย : “เขาเตรียมจะไว้หนวดด้วยนะ”บีม : “ก็ถามเขาเหมือนกัน ว่าตอนที่พ่อผมมีน้องสาวเขาไว้หนวดแบบเป็นเดือนเลย หนวดแบบหลอมแหลม ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองดูบ้าง เอาตั้งแต่ก่อนคลอดเลย สักวีคหนึ่งก่อนคลอด”ออย : “คือวันที่ลูกคลอด คือพ่อจะเป็นเหมือนโจรสลัด”บีม : “เดี๋ยวลองดูจังหวะอีกทีครับ”ออย : “เราก็งง ออยก็ถามว่าเขาไว้หนวดเพื่ออะไร มันเป็นการแก้เคล็ดหรือเปล่า”บีม : “นั่นดิ ผมเห็นรูปพ่อเขาไว้เริ่มสอนลูกๆ พูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียน ไม่อยากให้ไปหนักที่ครูบีม : “ใช่ เราเริ่มเตรียมตัวให้ลูกเข้าโรงเรียน ไปดูว่าเขาจะสอบอะไรบ้าง ก็คือมีการแนะนำตัว”ออย : “มีการลากเส้น ใช้กล้ามเนื้อเขียน แต่ยังไม่เป็นตัวหนังสือนะคะ ก็จะเป็นโยงเส้นโค้งค่ะ กลัวลูกสอบไม่ผ่าน กลัวลูกไม่มีที่เรียน (พอไหวไหม?) ตอนนี้คือยังไม่ได้ (หัวเราะ)”บีม : “ไม่แน่นะที่รัก จะได้ให้พี่เลี้ยงสอน”ออย : “อ๋อ เพราะมันจะง่ายขึ้น”บีม : “ตอนนี้ได้ My name is...คือเหมือนวัยต่อต้าน เขารู้นะ แต่เขาจะพูดคำอื่น พี่ธีร์คือหนักเลย”ออย : “อย่างถามอันนี้คืออะไร เมื่อก่อนก็ตอบ แต่วันนี้คือ ปุกิ คือถ้าลูกจะปุปุกิก็คือพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะ คือจำอะไรที่มันผิดๆ ไป”บีม : "เราแค่เราอยากให้เขาเตรียมตัวไว้ก่อน”ออย : “คือไม่อยากให้ไปหนักที่ครูมาก ทางเราก็เกรงใจ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอ๊ะ…ฉันเห็นในคลิป ทำไมเธอดูฉลาด เอ๊ะ…ยังไง (หัวเราะ)”