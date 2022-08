“วิกกี้” ฟาดคำคมหน้าชา! อย่าสูญเสียความเป็นมนุษย์ หากมหาสมุทรสกปรกเพียงไม่กี่หยด!

ถูกโซเชียลวิจารณ์อยู่ไม่น้อย กรณีที่ออกมาประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์ บางรายนำไปเมาท์กันสนุกปาก ล่าสุดภรรยาก็เลยฟาดหน้าคนวิจารณ์ด้วยคำคม ที่ฟังแล้วหน้าชาเลยทีเดียวโดยสาววิกกี้โพสต์คำคมของมหาตมะ คานธี ผ่านทางไอจีสตอรี่ว่า “You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty” ทำนองว่า “คุณต้องไม่สูญเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์ มนุษยชาติเป็นเหมือนมหาสมุทร หากมหาสมุทรสกปรกเพียงไม่กี่หยด มหาสมุทรก็ไม่สกปรกอยู่ดี”