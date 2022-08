“อแมนดา ไซเฟร็ด” เผยด้านมืด เคยโดนสั่งให้เดินร่อนไม่ใส่กางเกงในทั่วกองถ่ายตอนอายุ 19

นักแสดงสาววัย 36 ปี ได้เผยว่าตัวเธอเองอยากจะเกิดในยุคนี้เป็นนักแสดงวัยรุ่นตอนที่มีการเรียกร้อง #MeToo แล้ว เพราะสามารถให้คนดูแลคอยตามประกบได้ในกองถ่าย และตัวนักแสดงเองก็อยู่ในจุดเป็นปากเป็นเสียงให้ตัวเองได้นักแสดงสาวคุณแม่ลูกสองได้ยอมรับว่า ในเวลานั้นเธออยู่ในจุดที่ไม่สามารถร้องเรียนอะไรได้เลย เพราะว่าเธอไม่อยากทำให้ใครเสียใจและต้องการจะรักษาอาชีพการงานของตัวเองเอาไว้โดยเธอได้บอกกับนิตยสาร PORTER เกี่ยวกับเรื่องราวสมัยเข้าวงการใหม่ๆว่าอแมนดา ไซเฟร็ด เข้าวงการมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่น ด้วยการเป็นนางแบบ ก่อนจะหันหลังจากวงการนางแบบมาตามความฝันเป็นนักแสดงตอนอายุ 17โดยเธอเคยมีผลงานเรื่อง As The World Turns และ All My Children ก่อนจะมาโด่งดังเป็นที่รู้จักตอนอายุ 18 ปีจากภาพยนตร์เรื่อง Mean Girls ที่เล่นกับ ลินด์ซีย์ โลฮาน และ ราเชล แม็คอดัมส์