อลังปังมาก The MAN Thailand ดึงหนุ่มหล่อ 77 จังหวัดชิงที่ 1 รวม 5 ล้านบาท

มากกว่าฮือฮา พร้อมเตรียมแซ่บสนั่นประเทศครั้งใหม่ใหญ่กว่าเดิม กับเวทีประกวดหนุ่มหล่อที่ 1 ของประเทศไทย เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 (TMT2022) ที่จะดึงหนุ่มหล่อแน่นพร้อมครบเป๊ะ ทั้ง 77 จังหวัด มาประกวด เพื่อจะชิงเงินรางวัล รวมมากกว่า 5 ล้าน เป็นเวทีเดียว ที่กล้าทุ่มกล้าจัด แจกเยอะที่สุดในตอนนี้ซึ่งแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วที่ มิรินน์ มิรินน์คลับ Mirinn Club แถวอาร์ซีเอ RCA นำทีมแถลงข่าวโดย พระเอกนักร้องหล่อแรง ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง กับตำแหน่งใหญ่ ดิไอคอน ออฟเดอะแมนไทยแลนด์ The icon of the MAN Thailand 2022 จากเวทีประกวด หนุ่มหล่อที่ 1 ของประเทศไทย เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 เวทีที่เปิดโอกาสดีให้หนุ่มหล่อ จากทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย มาประกวดเพื่อชิงตำแหน่งทรงเกียรติ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 ผู้ชนะและรองทั้ง 4 จะได้เงินรางวัลรวมกว่า5,000,000 บาทแจกหนัก ๆ จุก ๆ รวมถึงยังมีโอกาสจะได้แจ้งเกิดในวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงต่อไปด้วยที่สำคัญหนุ่มหล่อที่คว้าตำแหน่ง เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 จะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อบนเทวีใหญ่ระดับโลกของแท้ มิสเตอร์เวิลด์ Mr. World 2023 เวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของโลก โดยเวที มิสเตอร์เวิลด์ Mr. World ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเวทีประกวดหนุ่มหล่อเบอร์ 1 ของโลก เจ้าของลิขสิทธิ์คือ เจ้าแม่นางงาม จูเลีย มอร์เลย์ Julia Morley จากเวทีมิสเวิลด์ Miss Worldภายในงานนี้ มีการเปิดตัวสองหล่อกล้ามแน่นปึ๊ก ที่ต้องหวีดร้องด้วยความหล่อเกินต้าน ทิมมี่ ชิตพล แซนเนอร์ นายแบบสุดเป๊ะ จากเวทีเดอะเฟซไทยแลนด์ The Face Thailand และ เทวัญ บุญบริวัฒน์ King of Central มิสเตอร์เวิล์ดไทยแลนด์ Mr. World Thailand 2019 ที่จะรับหน้าที่เป็น เดอะแมนไทยแลนด์โค้ช The MAN Thailand Coach จะคอยฝึก และ เทรน ผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัด ให้เป๊ะปังให้มากขึ้นกว่าเดิมหนุ่ย อิทธิกร เจริญการ ผู้อำนวยการกองประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 และยังเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ดัง อิทธิกร itthikorn เคยเป็นอาร์ตไดเรกเตอร์ Art Director ให้กับรายการดังระดับโลก แฟชั่นทีวี Fashion TV มามากกว่า 10 ปี ที่ปารีส ฝรั่งเศส “พี่อยู่ในแวดวงแฟชั่นมาหลายปีแล้ว และทำงานเป็นเบื้องหลังจัดประกวดให้หลายเวทีแล้ว ปีนี้พลังแรง ไม่ยอมแก่ อยากให้โอกาสหนุ่มหล่อให้มีเวทีแจ้งเกิด จึงจะจัดประกวดเวทีของตัวเอง รับประกันเลยว่า ยิ่งกว่าร้อนแรง หนุ่มหล่อทั้ง 77 จังหวัดพร้อมฟาดแรงบนเวที”เจ้าแม่ปั้นดาวดัง น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ผู้อำนวยการกองประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 มั่นหน้ารีบบอกว่า “เวทีเราเด็ดเผ็ดแน่นอน เอาใจทุกเพศทุกวัย บอกเลยว่าปีนี้ เราจัดเต็มจัดหนัก แบบมีเซอร์ไพรส์ทุกๆ กิจกรรม พลาดแล้วพลาดเลย ไม่อยากให้พลาดจริง ๆ บอกต่อดัง ๆ ได้เลย แรงเกินคาด!”โดยในงานมีคนดัง เข้าร่วมงานอาทิ- คุณนิว กฤติเดช ประชานุกูล ประธานผู้ถือลิขสิทธิ์ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022- คุณธเนศวร์ อุตสาหะ รองประธานผู้ถือลิขสิทธิ์ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022- คุณอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รองประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร- คุณชนพัฒน์ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์- คุณถนอม บุญเกิด ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร- คุณสุพจน์ ยอดรัก ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร- คุณรัชฎาพร เทียนสว่าง ผู้ช่วย สส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต 4พร้อมทัพสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุน มาร่วมงาน- คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหาร มาร์เชลล่า เครื่องดื่ม มี ME (เอนเนเจี้ดริงก์ Energy Drink)- คุณตาล อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร ผู้บริหาร เฌอ รีสอร์ท และ เฌอเอม- คุณสุมิตร ผิวงาม CEO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็มโปรพลัส M Pro Plus- คุณนิตยา ประชานุกูล ประธานผู้บริหารเกาะกูดคาบาน่ารีสอร์ท Koh Good Cabana Resort จังหวัดตราด- คุณธเนศวร์ อุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วาย ชูส บิสซิเนส Y CHOOSE BUSINESS- ตัวแทนจาก ดิสทินีคลินิก Destiny Clinicนอกจากนี้ยังมีคุณมิรินน์ พรหมนอก ผู้บริหาร มิรินน์คลับ Mirinn Club,พญ. หมอแยม รุ่งไพลิน รัตนชีวร ผู้บริหาร โทมัสคลินิก THOMAS CLINIC อาคารฟิฟตี้ฟิฟ Fifty Fifth ทองหล่อ ชั้น 2,คุณเดนิส ริชเตอร์ Mr. Denis Richter กรรมการผู้จัดการทั่วไป โรงแรมมาริแอทรีสอร์ทสปา ระยอง General Manager Rayong Marriott Resort and spa,ไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี ทัพมาลัย,คุณ Iss Klugman จาก Fashion TV,ดีพี แดนซ์ DP Dance,Awesome,ไอเอ็มเอฟ เมคอัพ IMF makeup,คุณเอฟ นนทพัฒท์ ศรีวิชัย โปรดิวเซอร์ซีรีย์วาย รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 3 Love Syndrome The Series ,คุณก้อง อุกฤษฏ์ ผลพิบูลย์ โคโปรดิวเซอร์ Co Producer ซีรีส์วาย รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ภาค 3 Love Syndrome The Seriesตามติดเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand ได้แล้วทางเพจ The Man Thailandขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ Mirinn club,Space plus, Merriot ระยอง,Cher resort หัวหิน,Thomas clinic ,เกาะกูดคาบาน่า, ME energy drink ,M pro plus,Two Shot Studio ,Fashion Scene Organizer, Destiny Clinic ,Chuda ,เฌอเอม ,Choose Business , Talent Magazine ,Macuse from Australia ,Awesome , DP Dance Studio, IMFA สถาบันสอนแต่งหน้า,Heroine,Fashion Gallery ,ITTHIKORN BKK และSAI JAI กินอะไรต้องใส่ใจ