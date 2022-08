“New Hope Club” พร้อมจัดเต็มกับ กับ Showcase แรกในรอบ 4 ปี 20 ส.ค.นี้ ที่สยาม

“New Hope Club” กลุ่มวงดนตรีสุดฮิตจากประเทศอังกฤษ มีกิจกรรมน่ารัก ๆ มาชวนแฟนเพลงร่วมสนุกพร้อมลุ้นสิทธิ์ที่นั่งรับชม Showcase ของพวกเขาในประเทศไทยในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2018สำหรับสมาชิกหนุ่มหล่อ วง “New Hope Club” ประกอบไปด้วย Blake Richardson, George Smith และ Reece Bibby เจ้าของเพลงฮิตติดหู และเพลงดังติดชาร์ตอย่าง “Know Me Too Well”แม้ วง “New Hope Club” จะมีอายุน้อย แต่พวกเขาก็ได้พิสูจน์ความสามารถ และฝีมือทางดนตรีให้แฟนเพลงทั่วโลกได้ยอมรับ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ซึ่ง “New Hope Club” สามารถครองใจแฟนเพลง และทำให้สาว ๆ ตกหลุมรักในเสน่ห์พวกเขาไปตาม ๆ กันเลยทีเดียวครั้งนี้ “New Hope Club” จะเดินทางมาพบปะแฟนเพลงชาวไทย ด้วยการขึ้นแสดง Showcase ครั้งแรกในรอบ 4 ปีกับงาน “Know Me Better Exclusive Showcase in Bangkok” พร้อมศิลปินชื่อดัง เจ้าของเสียงร้องเอกลักษณ์ “วิโอเลต วอเทียร์” แขกรับเชิญพิเศษที่นำเพลงเพราะ ๆ มาเรียกเสียงกรี๊ดจากหนุ่ม ๆ และสาว ๆ GEN Zในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม นี้ ณ Siam Square One (ลานอัฒจันทร์)ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนลุ้นรับตั๋วที่นั่งงาน “Know Me Better Exclusive Showcase in Bangkok”ที่ https://newhopeclubth.lnk.to/FMSC2022FB•ประกาศผลผู้โชคดีในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565ผ่านทาง Facebook Page “Universal Music Thailand” https://www.facebook.com/universalmusicthailand•สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ และร่วมพูดคุยอัปเดตได้ที่ “New Hope Club Thailand”LINE Open Chat: https://NewHopeClubth.lnk.to/LINEOpenChatFB