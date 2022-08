“มิ้ลค์-เลิฟ, ดิว-ตู, เอิร์ท-มิกซ์” จับคู่เผยความมหัศจรรย์ของ “เลขศูนย์” ผ่าน Mini Series 3 เรื่องราว Romantic-Fantasy

“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ร่วมกับ “Oishi Green Tea” ชาเขียวยอดขายอันดับ 1 เปิดตัวโปรเจกต์สุดพิเศษ “โออิชิฮันนี่เลมอน น้ำตาล 0% Presents Magic Of Zero” พบกับ Mini Series 3 เรื่องราว Romantic-Fantasy สุดประทับใจ นำแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต 3 คู่ 3 สไตล์ ที่กำลังมาแรง ได้แก่ “มิ้ลค์-พรรษา วอสเบียน, เลิฟ-ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล, เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์” ซึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ของเลข “ศูนย์” ที่เข้ามาทำให้ชีวิตของพวกเขาและเธอเปลี่ยนไป โดยจัดงานแถลงข่าวและเปิดให้ชมซีรีส์รอบ Premier พร้อมกับ 6 นักแสดงนำ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน (โรงภาพยนตร์ IMAX)ซึ่งเปิดตัวด้วยตอน “Zero Photography” กับเรื่องราวความหัศจรรย์ด้วยการกลับมาของ “อิ๊ง” (รับบทโดย มิ้ลค์-พรรษา) และ “ภา” (รับบทโดย เลิฟ-ภัทรานิษฐ์) จากจักรวาล “แค่เพื่อนครับเพื่อน” ซีรีส์ดังกระแสแรง ที่มาแรงจนทำให้เกิดด้อม #มิ้ลค์เลิฟ ขึ้นมา และต่อด้วยตอน “Zero In The Moonlight” พบกับ “ดิว จิรวรรตน์-ตู ต้นตะวัน” ที่มีกระแสเรียกร้องของผู้ชมว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่หลายคนรอคอยมากที่สุด ได้โคจรมาพบกันเป็นเรื่องแรก ให้แฟนๆ ได้ฟินกันเบอร์แรง และส่งท้ายเรื่องราวความมหัศจรรย์ด้วยตอน “Zero Supporter” กับภาคต่อความสัมพันธ์ของ “กรณ์” (รับบทโดย เอิร์ท-พิรพัฒน์) และ “วิน” (รับบทโดย มิกซ์-สหภาพ) จากซีรีส์สุดฮอต “พินัยกรรมกามเทพ” ที่ชีวิตคู่ไม่ได้ดำเนินไปอย่างสวยหรูเหมือนตอนจบในชีรีส์ สามารถติดตามชมความมหัศจรรย์ของเลข “ศูนย์” ใน Mini Series “โออิชิฮันนี่เลมอน น้ำตาล 0% Presents Magic Of Zero” ได้ทางช่อง GMM25 และ YouTube : GMMTV OFFICIAL ประเดิมตอนแรก “Zero Photography” ทาง YouTube : GMMTV ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ และออกอากาศทางช่อง GMM25 ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ เวลา 17.00 น.นอกจากความสนุกในซีรีส์แล้ว ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ “Magic Of Zero Exclusive Trip” สนุกสุดฟิน อินกับธรรมชาติ ที่เขาใหญ่ให้แฟนๆ ได้ร่วมออกเดินทางฟินขั้นสุดไปกับ 6 นักแสดงนำจาก Mini Series ทั้ง 3 เรื่อง แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมมูลค่าของรางวัล 2 ล้านบาท เพียงดื่มโออิชิกรีนที แล้วส่งรหัสใต้ฝาลุ้นรางวัลผ่านแอปโออิชิคลับ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 26 กันยายน 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & Twitter & Line TV & YouTube : GMMTV และ Facebook : Oishi Drink Station