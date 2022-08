หล่อใจบุญ กุน-กิตติคุณ แท็กทีม ถิน บ่าว Mister International 2019 ทำกิจกรรมสร้างความสุขให้น้องๆ มูลนิธิบ้านพระพร

เรียกว่าหล่อเฟอร์เฟกต์ทั้งกายและใจ สำหรับ 2 หนุ่มฮอต “กุน” กิตติคุณ ตันสุหัส Mister International Thailand 2016, TOP 6 Mister International และปัจจุบันในฐานะพรีเซนเตอร์ แบรนด์พรีเมียม สกินแคร์สำหรับผู้ชาย DEVONTE และ ถิน บ่าว (Trinh Bao) Mister International คนปัจจุบัน ที่แท็กทีมกันไปทำกิจกรรมมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้น้องๆ ที่มูลนิธิบ้านพระพร เพื่อตอกย้ำจุดยืนของเวที Mister International Thailand 2022 ที่ต้องการเฟ้นหาชายหนุ่ม ภายใต้คอนเซปต์ “The Strong Men” ซึ่งประกอบด้วย Strong Talent, Strong Mindset และ Strong Body (Strong for Others) แล้วยังห่วงใยสังคมด้วย โดยเปิดรับสมัครหนุ่มหล่อ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2565 สามารถส่ง ใบสมัครได้ที่ contact@misterinternationalthailand.comงานนี้ 2 หนุ่มหล่อ “กุน” กิตติคุณ และ ถิน บ่าว จัดเต็มกับกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เอ็นจอย ทั้งร้อง และเล่น โดยหนุ่มกุน คว้าไมค์ร้องเพลงโชว์เสียงนุ่มๆ ด้าน ถิน บ่าว โชว์ความสตรองด้วยการเอ็นเตอร์เทนน้องๆ กับการเล่นเกม และวิ่งออกกำลัง ทั้งสองคนยังได้ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กๆ ให้ได้อิ่มท้องหลังร่วมกิจกรรม น้องจากนี้ คุณกัมพล ทองไชย National Director เวทีประกวด Mister International Thailand ยังร่วมกับแบรนด์ DEVONTE มอบเงินจำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยมี ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิบ้านพระพร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา“กุน” กิตติคุณ เผยว่า ปกติผมมาทำบุญที่มูลนิธิบ้านพระพรเป็นประจำอยู่แล้ว พอได้มาเยี่ยมที่นี่อีกครั้งก็ดีใจครับ ได้มาพบกับน้อง ชวนน้องๆ เล่น ได้เห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะของน้องๆ เหมือนได้ พลังบวกให้เรา และเมื่อผมได้รับโอกาสที่ดีจาก DEVONTE และเวที MIT ก็อยากจะมอบโอกาสให้คนอื่นต่อซึ่งสิ่งนี้คือจุดยืนของการประกวดที่ ค้นหา The Strong Men (Strong for Others) ที่ห่วงใยสังคม พร้อมมอบสิ่งดีดีคืนสู่สังคม ครับถิน บ่าว กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ผมเองก็มีโอกาสได้ไปสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้ม พร้อมร่วมสบทบทุนกับมูลนิธิต่างๆ เพื่อมอบให้กับน้องๆ ที่อาศัยอยู่บนดอยหรือพื้นที่ห่างไกลในประเทศเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง และการได้มาร่วมทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นอะไรที่ดีมากๆ เพราะเหมือนเราได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับน้องๆ ครับสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของการประกวดได้ที่แฟนเพจ Mister International Thailand โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 096-592-6462 หรืออีเมล contact@misterinternationalthailand.com