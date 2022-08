ยูเรนัส คลินิก ต้อนรับพรีเซนเตอร์คนใหม่ “อาเล็ก ธีรเดช” พร้อมค่าตัว 8 หลัก!

เตรียมพบกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุด ในงาน “3rd Anniversary with New Presenter of Uranus Clinic”“คลินิกที่ให้คุณมากกว่าความสวย” เตรียมพร้อมในการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่และโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 3 ปี กับความยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อตอบรับทุกความต้องการที่หลากหลาย อินทุกกระแสความงาม ในงานเปิดตัวเตรียมพบกับมินิคอนเสิรต์จาก “อาเล็ก ธีรเดช” หนุ่มฮอท รับบทพรีเซนเตอร์คนใหม่ กับการกล่าวขวัญถึงค่าตัว 8 หลัก ที่ ยูเรนัส คลินิก ทุ่มเพื่อให้อาเล็กมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ ตอนนี้ พระเอกของเรา เตรียมพร้อมเต็มที่ ซุ่มฟิตซ้อมร่างกาย เตรียมขึ้นเวทีครบรอบ 3 ปี ยูเรนัส คลินิก พร้อมพบกับมินิคอนเสิรต์ และเซอร์ไพรส์ที่เตรียมมาสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกพูดคุยบนเวทีตลอดงาน และ พบกับกิจกรรมต่างๆ ความบันเทิงหน้าเวทีจัดเต็มสุดอลังการ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันฤกษ์ดีแห่งปี วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2022 เตรียมพบกับงาน “3rd Anniversary with New Presenter of Uranus Clinic” ตั้งแต่ เวลา 13.30-17.30 น. ได้ที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง