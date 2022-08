“โย่ง อาร์มแชร์” แท็กทีมเหล่าคนดังหลากวงการ โชว์ไลฟ์สไตล์ผ่านภาพถ่ายในนิทรรศการ “SMEG Made My Day Exhibition”

พร้อมด้วยมาร่วมนำเสนอไลฟ์สไตส์ ผ่านภาพถ่ายผสานงานดีไซน์ที่สะท้อนแง่มุมการถ่ายภาพ โดยช่างภาพชื่อดังอย่าง OAT-CHAIYASITH (โอ๊ต - ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี)ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “SMEG Made My Day Exhibition” ถือว่าเป็นครั้งแรกของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่เปิดมุมมองใหม่ๆ มาสู่การถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ด้วยการเชิญลูกค้าผู้ใช้จริงทั้ง 8 ท่าน มาร่วมนำเสนอภาพถ่ายที่สื่อถึง ความรู้สึก อารมณ์ ถ่ายทอดผ่าน ผสานเรื่องราวที่ทำให้รู้สึก Made My Day จาก SMEG ที่แตกต่างกันจากไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เพื่อให้ผู้ชมได้เสพความสวยของภาพไปพร้อมๆ กับความสวยจากเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านนักร้องหนุ่ม “โย่ง อาร์มแชร์-อนุสรณ์ มณีเทศ” หนึ่งในลูกค้าของ SMEG กล่าวว่า ปกติผมเป็นคนชอบเข้าครัวทำอาหารอยู่แล้ว อาหารที่ทำบ่อยจะเป็นสไตล์ Classic French และ Authentic Thai ทุกครั้งที่ผมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีไซน์มาอย่างดีอย่าง SMEG ในการปรุงอาหาร ก็ยิ่งช่วยให้ผมเกิดแพชชั่นใหม่ ๆ เพราะสำหรับผมข้าวของเครื่องใช้ต้องสมดุลกันระหว่างดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน และเร็ว ๆ นี้ ผมคิดว่าจะซื้อตู้เย็นใหม่อีกหนึ่งหลัง เพราะชื่นชอบใน Retro Design ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคลาสสิกอยู่ครับ และวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดวางคู่กับ Iconic Collection ของ SMEG ทำให้เห็นว่า จุดเด่นของ SMEG นั่นคือเอกลักษณ์ทางด้านดีไซน์ และเป็นArt Piece ไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมสัมผัสไลฟ์สไตล์ของเหล่าคนดังทั้ง 8 ท่าน และดื่มด่ำไปกับนิทรรศการภาพถ่ายของ SMEG เครื่องครัวชั้นนำจากประเทศอิตาลี ในงาน “SMEG Made My Day Exhibition” ระหว่างวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2565 ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี