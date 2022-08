“โต้ง ทูพี” โพสต์โมเมนต์ความทรงจำร่วม “ปราง” แบบเศร้าๆ จะง้อ หรือ บอกลาก่อนแยกจากกัน

คุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อปีที่แล้วหลังคบหาดูใจกันมา 10 ปี เตรียมสร้างครอบครัวด้วยกันในปีนี้ แต่ดูเหมือนจะไปไม่ถึงฝันเสียแล้วสำหรับคู่ของล” และหรือที่ช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือว่า ปราง-โต้ง ได้เลิกกันแล้ว แถมทั้งคู่ยังไม่ติดตามอินสตาแกรมกันแล้วและยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวลือเมื่อ โต้ง ทูพี ได้โพสต์ข้อความผ่านทางสตอรี่ไอจีเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า "Being alone is better than used by folks that don’t appreciate your sacrifice" แปลเป็นไทยว่า "อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าความเสียสละของคุณ"และในวันต่อมา โต้ง ทูพี ก็ยังได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดิโอโมเมนต์น่ารักกับ ปราง กัญญ์ณรัณ ประกอบเพลง Rocket Love ของ Stevie Wonder พร้อมข้อความและแท็กไปหาปรางว่า… “I really aprreciate every single moment with you in my life. And it will always be @ladiiprang” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า… "ทุกๆ ช่วงเวลาที่มีเธอในชีวิต มันมีคุณค่าจริงๆนะ และมันจะเป็นแบบนี้เสมอ"ซึ่งทำเอาแฟนๆ ลุ้นเพราะโดยรวมทั้งหมดทั้งภาพ เพลง ข้อความ ที่สื่อดูเศร้าๆ คล้ายประโยคบอกลาก่อนแยกจากกัน บ้างก็มองว่าหรือ โต้ง ทูพี เปิดเกมเดินหน้าง้อ ปราง หรือเปล่า