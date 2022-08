"ตูมตาม" รับตำแหน่งใหม่ แต่โดนด่าไม่เหมาะ?

หล่อแรงเกินต้าน ต้องยกให้เลยเป็นทั้งนักร้องเสียงแจ่ม เป็นพระเอกครบพร้อม เพราะงานรุมสุดๆ ทั้งหนัง ละคร ซีรีส์ มีเยอะแยะที่โดนใจมหาชนล่าสุด ตูมตาม เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิมได้เป็นจากเวทีประกวด หนุ่มหล่อที่ 1 ของประเทศไทยเวทีแรกเวทีเดียว ที่เปิดโอกาสดีให้หนุ่มหล่อ จากทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย มาประกวดเพื่อชิงตำแหน่ง เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 ที่ 1 จะได้เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทแจกหนักๆ จุกๆ ยังมีโอกาสจะได้แจ้งเกิดในวงการแฟชั่น วงการบันเทิงต่อไปด้วยที่สำคัญคนชนะ จะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อ บนเทวีใหญ่ระดับโลกของแท้ มิสเตอร์เวิลด์ Mr. World 2023 เวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของโลก ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดประกวดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโดยเวที มิสเตอร์เวิลด์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเวทีประกวดหนุ่มหล่อเบอร์ 1 ของโลก เจ้าของลิขสิทธิ์คือ เจ้าแม่นางงาม จูเลีย มอร์เลย์ จากเวทีมิสเวิลด์ Miss Worldดรามาแรง ตูมตาม ไม่เหมาะกับตำแหน่ง ดิไอคอน ออฟเดอะแมนไทยแลนด์ The icon of the MAN Thailand 2022ผู้อำนวยการกองประกวด และยังเป็นดีไซเนอร์ดังแบรนด์ อิทธิกร Itthikorn เคยเป็น Art Director ให้กับ แฟชั่นทีวี Fashion TV มา 10 ปีที่ปารีส ฝรั่งเศสรีบบอกเลยว่า “ตูมตามไม่เหมาะตรงไหน น้องตูมตามเหมาะทุกจุดเลย ร้องเพลงก็เก่ง เล่นหนังละครก็ได้ด้วย รูปร่างหน้าตาก็เป๊ะมาก สรุปเหมาะที่สุดแล้ว”ผู้จัดการกองประกวด ก็ตอบดังๆ ดังนี้ “ตูมตามครบเครื่องต้มยำแซ่บนะ สั้นๆ เลยยิ่งกว่าเหมาะแล้วกับตำแหน่ง ดิไอคอน ออฟเดอะแมนไทยแลนด์ The icon of the MAN Thailand 2022”ผู้ถือลิขสิทธ์ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand และมิสเตอร์เวิลด์ เปิดใจไว้ว่า “เรามีทีมงานคัดเลือกอย่างละเอียด จนมาได้ตูมตาม ที่เหมาะสมสุดๆ กับตำแหน่งใหญ่ของเรา ดิไอคอน ออฟเดอะแมนไทยแลนด์ The icon of the MAN Thailand 2022”ส่วนประเด็นที่ ตูมตาม โดนบางคนติ! โดนด่าแรงๆ ว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ดิไอคอนออฟเดอะแมนไทยแลนด์ The icon of the MAN Thailand 2022 ก็ต้องรอให้ตูมตาม ออกมาพูดเอง ว่าไม่เหมาะตรงไหนตามติดเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand ได้แล้วทางเพจ The Man Thailand