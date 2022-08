"The UP RANK อาชญาเกม" สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ ! “รวมพลคนดังสายเกม” ชมภาพยนตร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนฉาย 1 ก.ย.นี้

ถือว่ากระแสดีและน่าจับตามองอย่างมาก สำหรับภาพยนตร์แนว Coming-of-age ผสานดราม่า-แอ็คชั่น จาก เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล และ กันตนา กรุ๊ป ที่ร่วมกันเปิดเผยอีกด้านของวงการเกมที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนและเพื่อให้สมกับเป็นภาพยนตร์ที่นำประเด็นร้อนในวงการเกมและกีฬาอี-สปอร์ตมาเล่า จึงได้มีการเปิดฉายหนังรอบพิเศษ ที่เชิญให้เหล่าเกมเมอร์ โปรเพลเยอร์ สตรีมเมอร์ และอินฟลูฯ สายเกม มาชมโดยเฉพาะ อาทิ หน่อง-ธนา ฉัตรบริรักษ์, พลอยชมพู-ญานนีน ภารวี ไวเกล, เชา-ชวลิต ชิตตนันท์, JAI RAW ใจร้าว, พ่อบ้านเกมมิ่ง, ปอวอตีมมิ่ง ฯลฯ พร้อมด้วยพิธีกรชื่อดัง น้าเน็ก - เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ที่เป็นพิธีกรดำเนินงาน ให้กับคนวงการเกมที่มารวมตัวกันเพื่อชมหนังเรื่องนี้ จนแน่นโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ที่จุ 1,000 กว่าที่นั่ง เรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลมีเดียเพียงชั่วข้ามคืน เพราะนี่ถือเป็นการรวมพลตัวท็อปสายเกมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในเมืองไทยก็ว่าได้ซึ่งกระแสตอบรับหลังชมภาพยนตร์ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจ ทั้งเนื้อเรื่อง การถ่ายทำ และฝีไม้ลายมือของเหล่านักแสดงที่สามารถสวมบทบาทได้อย่างมีเสน่ห์ที่น่าติดตาม ไม่ว่าจะเป็น กิต Three Man Down (กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์), เอม – ภูมิภัทร ถาวรศิริ, มีน-สุดารัตน์ ผุงศิริ, แจ็ค-กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา , ดู๋-สัญญา คุณากร และ เฟิด Slot Machine​ (คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์) รวมถึงเนื้อหาที่มาจากการบอกเล่าเรื่องจริงของคนสายเกมออกมาได้อย่างโดนใจ ที่ทำให้ เรื่องนี้ ที่จะพาคุณไปบุกด้านมืดของวงการเกม ชวนติดตามและให้ผู้ชมได้ร่วมลุ้นไปตลอดเรื่องและมากไปกว่านั้นหลังจบงานยังมี after party ที่จัดเต็ม ทั้งความสนุกและการเปิดเวทีชวนคุยกันอย่างออกรสออกชาติ โดยมีเกมเมอร์ตัวจริง มือสมัครเล่น และนักปั๊มแรงค์ตัวจริง ร่วมพูดคุยประเด็นร้อน #ผิดกฏเกมไม่ผิดกฏหมาย ที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของ “แรงค์’” ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นตัวกำหนดคุณค่าของผู้เล่น ยิ่งแรงค์สูงเท่าไร ยิ่งดูดีมากขึ้นเท่านั้น และทำให้เราได้เห็นช่องโหว่ในเกมที่ทำให้เกิดอาชีพ “ปั๊มแรงค์” รวมถึงการผิดมารยาทในเกมอีกหลากหลายรูปแบบ ที่นอกจากจะทำให้เหล่าเกมเมอร์ต้อง “หัวร้อน” แล้ว ยังอาจเป็นช่องทางที่เราอาจหลงกลเหล่ามิจฉาชีพได้เตรียมพบกับ “The Up Rank อาชญาเกม” ภาพยนตร์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักด้านมืดของวงการเกม ผลงานการกำกับของ เต็นท์-กัลป์ กัลย์จาฤก และ โอ๊ต-วทัญญู อิงควิวัฒน์ พร้อมตะลุยทุกแรงค์ในวันที่ 1 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์#TheUpRank #อาชญาเกม #ผิดกฎเกมไม่ผิดกฎหมาย