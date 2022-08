มาตามฝัน “โอลีฟ โตเกียวเนยกรอบ-เจได กฤษฎา อดีตเซ็กซ์ครีเอเตอร์” ผ่านออดิชั่น Miss and Mister Surgery Thailand ประตูสู่ชีวิตใหม่

กองประกวด Miss and Mister Surgery Thailand (มิส แอนด์ มิสเตอร์ เซอเจอรี่ ไทยแลนด์ 2022) ประตูสู่ชีวิตใหม่ เวทีที่เปิดเวทีกว้างแด่คนสวยด้วยมือหมอ ทุกเพศ ชิง 3 มงกุฎ Miss, Mister และ Queen โดย 2 ผู้อำนวยการกองประกวด รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย (หมอจำรูญ จมูกทรงเสือ) และ พญ.อัญชลี ชีวาจร (หมอนก อโศก) ร่วมกับ คุณครูต้องตา จำเริญใจ (Influencer, Miss ladyboy RMUT2012) ผู้จัดการกองประกวดฯ จัดรอบออดิชั่น เปิดโอกาสให้ชาย หญิง และทรานเจนเดอร์ ที่ผ่านศัลยกรรมและมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ได้โชว์ศักยภาพ เพื่อแสดงถึงความเท่าเทียม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ Kontent Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯบรรยากาศในรอบออดิชั่น เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แนะนำตัวเอง แสดงทัศนคติในประเด็นศัลยกรรม พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษ โดยมีเหล่าคนดังเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน อาทิ หมอเคท-พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์, หมวยโซฮอท-กนกรัชต์ หรเวชกุญ, ฟิล์ม-ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร Miss Tiffany 2004, ครูเจน-เจนรบ ชัยเลิศ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์บุคลิกภาพและการสื่อสาร the jen studio, หน่อย-พัชรนันท์ ปิติดุลรัตน์ Make up Artist ฯลฯ และทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเฉพาะทาง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการ พร้อมกติกาพิเศษ Doctor Choice ที่คุณหมอแต่ละท่านจะได้รับ 2 สิทธิพิเศษ คือ เลือกผู้สมัครให้เข้ารอบได้ 1 สิทธิ์ และเลือกทำศัลยกรรมเพิ่มเติมให้ผู้สมัครได้ 1 สิทธิ์ แม้จะผ่านเข้ารอบหรือไม่ก็ตามซึ่งมีผู้เข้าประกวดจากหลากหลายวงการที่เข้ารอบ Fast Track 15 คน โดยอัตโนมัติ อาทิ โอลีฟ-อรัญญา อภัยโส แม่ค้าโตเกียวเนยกรอบ, ลินดา เมญ่า อีทิพย์ เจ้าของเพจ Veen, อร-อรณพรรณ ณ เชียงใหม่ ท็อป 12 นางสาวไทย 2565, เจได-กฤษฎา ภิญโญจิตร์ Make up Artist อดีตเซ็กซ์ครีเอเตอร์ ฯลฯโดย โอลีฟ-อรัญญา อภัยโส แม่ค้าโตเกียวเนยกรอบ วัย 25 ปี ได้ผ่านเข้ารอบ Miss Surgery Thailand 2022 เปิดเผยด้วยเสียงงุ้งงิ้งคุ้นหูว่า “ดีใจที่ได้เข้ารอบค่ะ เวทีนี้เป็นการเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ ซึ่งโอลีฟอยากจะมัดผมได้เหมือนคนอื่น ตอนนี้ไม่กล้ามัดผม เพราะเป็นคนที่หูกางมากค่ะ รวมถึงเรื่องเสียงก็มีคนบอกให้ไปผ่าตัดกล่องเสียง แต่ก็คิดว่าเสียงเป็นการแสดงตัวตนของตัวเอง ที่ผ่านมาแม้จะศัลยกรรมมาแล้ว แต่ก็ยังโดนบูลลี่มาตลอด ทั้งเรื่องหน้าตาและหุ่น ซึ่งตัวเองอยากพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น จึงมาประกวดเวที Miss and Mister Surgery Thailand เพราะเปิดโอกาสให้กับทุกคนค่ะ”ด้าน เจได-กฤษฎา ภิญโญจิตร์ อายุ 24 ปี Make up Artist อดีตเซ็กซ์ครีเอเตอร์ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Mister Surgery Thailand 2022 เปิดเผยว่า “การศัลยกรรมเป็นเรื่องความพึงพอใจของบุคคล อย่าไปตัดสินใจคนที่ทำว่าผิด ขอบคุณเวทีนี้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน และให้โอกาสสำหรับทุกเพศ ทุกอาชีพ ซึ่งผมอยากเป็นตัวแทนของอาชีพ เซ็กซ์ครีเอเตอร์ (sex creator) ที่โดนกดลงไปอยู่ใต้เตียง อาชีพนี้เราควรเรียกร้อง เพื่อมาหาข้อตกลงกันเพื่อให้ถูกกฏหมาย และมีขอบเขตของจริยธรรม เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เซ็กซ์ครีเอเตอร์ (sex creator) ในประเทศไทยมีจำนวนมาก หากทำอย่างถูกต้องก็จะทำให้ประเทศมีงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นด้วยครับ”สำหรับผู้ที่เข้ารอบจะได้เข้าร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมกับทางกองประกวดฯ พร้อมเดินโชว์รอบชุดว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ที่ จังหวัดลพบุรี โดยรอบตัดสินจะมีการชิง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ Miss Surgery Thailand 2022, Mister Surgery Thailand 2022 และ Miss Queen Surgery Thailand 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ShowDC Hall พระราม 9ทั้งนี้ ผู้เข้ารอบทั้ง 3 ตำแหน่ง 9 คนสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุนเพื่อประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไปสามารถติดตามการประกวด Miss and Mister Surgery Thailand 2022 (มิส แอนด์ มิสเตอร์ เซอเจอรี่ ไทยแลนด์ 2022) พร้อมชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์เพจได้ที่- เฟสบุ๊ก MissandmistersurgeryThailand- อินสตาแกรม missandmistersurgerythailand#ประตูสู่ชีวิตใหม่#TheDoorToANewLife#missandmistersurgerythailand#misssurgerythailand2022#mistersurgerythailand2022#missqueensurgerythailand2022