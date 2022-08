“Last Idol” ยูนิต “Close Friend” ชวนออกเดทสุดว้าว ผ่าน MV “รักที่แท้ทรู ( True love )”

ทำเอาคนดูละลายกันไปแล้ว สำหรับสาว ๆยูนิตพิเศษจาก True5G ภายใต้ชื่อยูนิตPresented by True5G ที่ได้แก่ สาวน้อย พิชญ์สินี (SOMEDAY), ฟ้า ชุติกาญจน์ (AOZORA TO T-SHIRT), ม่านมุก ชดาธาร (PROTEA), ก้อย กมลวรรณ ( EGAO) และ หงษ์หยก ควรประดิษฐ์ (HOSHIZORA SISTERS) ที่ล่าสุดขอชวนแฟนๆไปออกเดทกันในมิวสิควิดิโอ “รักที่แท้ทรู ( True love )” ซิงเกิ้ลสุดพิเศษที่พวกเธอนำมามอบให้กับแฟนๆ เบื้องหลังยกกองกันไปถ่ายทำที่ ฮาราจูกุ ไทยแลนด์ ได้ผู้กำกับสายครีเอทอย่าง “ปอนด์ ศรัทธา แสงทอง” ที่เคยกำกับมิวสิควิดิโอ เพลง อะเกน แอนด์ อะเกน (Again & Again) มารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้กลมกล่อมเข้ากับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น กับทั้ง 5 คาแร็คเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นสายชวนไปเล่นกีฬาอย่างก้อย, ชวนไปกินโดยหงษ์หยก, สาวน้อยอยู่ในโหมดเกมเมอร์ชวนเล่นเกม, ม่านมุกเป็นสายรักสัตว์ ที่ขอพาน้องแมว “ไชโย” ของตัวเองมาเข้าฉากด้วย และสายรักธรรมชาติอย่างฟ้า แม้งานนี้ก็มีอุปสรรคจากเอฟเฟ็กต์ฟองสบู่ที่ไม่ค่อยเป็นใจ แต่ทุกคนก็สู้สุดใจจนออกมาได้สมบูรณ์แบบ“ปอนด์ ศรัทธา” ผู้กำกับ MV เผยว่า “คอนเซ็ปต์หลัก ๆ คือการชวนไปออกเดทครับ แล้วเมมเบอร์แต่ละคนจะเหมือนจีบคนดูผ่านกล้อง พรีเซ้นต์ตัวเองในแต่ละด้าน ที่เลือกโลเคชั่นเป็นฮาราจูกุ ไทยแลนด์ เพราะมีฟีลลิ่งความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในนั้นสูงเป็นเหมือนธีมปาร์ค เหมาะกับการชวนออกมาเที่ยวประมาณนึง ที่ยากจะเป็นเรื่องของเอฟเฟ็กต์ที่เป็นฟองสบู่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างยาก แต่ว่าแต่ละคนก็ทำได้ดีมาก ๆ ครับ น้อง ๆ แต่ละคนเตรียมตัวมาดี น้องๆทำได้ดีมาก”ด้าน “Close Friend (โคลสเฟรนด์) ” เผยว่า “วันที่ถ่ายทำเอ็มวีรู้สึกสนุกค่ะ มีหลายเซ็ทต้องเปลี่ยน 3 ชุดเลย มีชุดยูกาตะด้วย ชุดสายคาแรกเตอร์ ทุกคนมีเซ็ทของตัวเอง อุปสรรคในการถ่ายทำคือฟองสบู่ค่ะ มันเยอะมาก มีทั้งฟองสบู่เล็กและใหญ่ ซึ่งมันคุมทิศทางไม่ได้ ไหลไปเรื่อยตามแรงลม บางทีเราไม่ทันตั้งตัว มันมาเข้าหน้าเรา เราเต้น ๆ อยู่มันมาโดนหน้าเราแล้วก็แตก บางคนก็เข้าตา ซึ่งมันเข้าปากด้วยกินฟองสบู่เข้าไป (หัวเราะ) ส่วนอากาศร้อนมาก แต่ตอนเย็นโอเคขึ้น ของม่านมุกมีเอาน้องแมวของตัวเอง พี่ไชโย มาถ่ายด้วย ซึ่งแม้อากาศจะร้อนแต่น้องแมวก็ให้ความร่วมมือดี เทคเดียวผ่านเลย เพลงนี้คิดว่าสื่อได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้หวังอะไร ให้ต้องมาชอบเรากลับ แต่เหมือนบอกให้รู้เฉย ๆ ว่าเราก็อยู่ตรงนี้ ถ้าอยากได้กำลังใจ หรือที่ปรึกษา ก็มาคุยกับเราได้ ขอฝากเอ็มวี ‘รักที่แท้ทรู’ ด้วยนะคะ พวกเราเต็มที่มาก ๆ และใช้เวลาทำงานกว่าจะออกมาเป็นเอ็มวีนี้นานมาก ๆ ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มา คาดว่าแฟน ๆ จะชอบและช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ”สามารถติดตามชม OFFICIAL MVรักที่แท้ทรู - Close Friend | LAST IDOL THAILANDได้ทาง YOUTUBE : https://youtu.be/kLZ8odeZCEY#รักที่แท้ทรู #Closefriend #ครบกับTRUE5G #BestwithTrue5G #LastIdolThailandติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Last Idol Thailandhttps://www.facebook.com/LastIdolThailand/#LastIdol #Lastidolth #LastIdolThailand #Closefriend #ครบกับTRUE5G #True5Gดียิ่งกว่า #BESTwithTRUE5G