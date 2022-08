“เกรซ ปิยธิดา” ผู้บริหาร THE NA THAILAND คว้ารางวัลสุดปังในงาน THBA 2022 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022

ผู้บริหารผลิตภัณฑ์แบรนด์สุดปัง!คว้ารางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามของประเทศไทย ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยมีเหล่าคนบันเทิง ศิลปิน ดารา และนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย ตบเท้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยงานประกาศรางวัล THBA 2022 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022 การันตีคุณภาพด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำทีมโดย “ก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” ทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้าน และ “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลแห่งปี ที่รวมเหล่านักธุรกิจระดับแถวหน้าของประเทศ โดยงานประกาศรางวัล THBA 2022 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022 พร้อมที่จะยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพ และความงามของไทย ให้เติบโต และก้าวหน้าขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่นเดียวกับแบรนด์ THE NA THAILAND ที่ไม่หยุดพัฒนา จนเติบโต และประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้