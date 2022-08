“Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ” ซีรีส์ LGBT ย้ำจุดยืนส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม รักไม่จำกัดเพศ ครบรส สนุกฮา ดราม่า

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสื่อเสียง ณ จุดขาย INSTORE RADIO MEDIA ที่มีเครือข่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อครอบคลุมกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย สร้างการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นให้กับแบรนด์ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งในการเป็น Total Solution ให้กับแบรนด์ ด้วยบริการสร้างสรรค์คอนเทนต์กิจกรรมแคมเปญออฟไลน์ ออนไลน์ และอีเว้นท์ทุกรูปแบบ รวมถึงการบริหารคอนเทนต์ผ่านศิลปิน Influencer และการผลิตรายการ/ซีรีส์อีกด้วย โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ “Work From Heart” รักป่วนก๊วนออฟฟิศ” ซีรีส์วาย แนวดรามา คอมเมดี้ ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในสังคม พร้อมวางรากฐานธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีผสานนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์ การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมยั่งยืน ณ Show DC พระราม 9 บริเวณชั้น 1 Tourist Loungeบรรยากาศภายในงานอบอุ่นและเป็นกันเอง นำโดย คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้จัดซีรีส์ คุณหทัยรัตน์ สุนทรอำไพ ผู้กำกับ คุณเผด็จ อ่อนละฮุง และนักแสดงมากันคับคั่ง ทั้ง “คู่จิ้นสุดฮอต” เกมเพลย์-กาญจน์ปพน กับ โฟล์ค-จักริน, หญิง-อาณดา, หยาด-หยาดพิรุณ, ปาร์ตี้-วัชรพล (ปาร์ตี้นักพากย์ฟีลกู้ด), นํ้ำมนต์-กฤตนัย, จั๊ก-สิโรดม (จั๊ก Season Five), ชีตาห์-ชนม์พิพัฒน์, ออฟ-ธิติพงษ์, อิ๊งค์กี้-ณิชชา และ เมย์-ภัสร์ฐิตา ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาและความเป็นมาของ “Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ” ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักไม่จำกัดเพศของเหล่า (LGBTQ+) และการทํางานของพนักงานออฟฟิศที่มีความหลากหลายในเจเนอเรชั่นมาอยู่ร่วมกัน รับมือกับงาน กับลูกค้า กับคนในออฟฟิศว่าหนักแล้ว แต่รับมือกับความรักหนักยิ่งกว่า งานนี้ได้รับเกียรติจากพันธมิตร คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย และ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวรฤทธิ์ นิลกลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด แถมยังมีเหล่าน้องๆ แฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจในงานอีกด้วยเปิดเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น เริ่มที่ เกมเพลย์-กาญจน์ปพน โชว์เพลงตัวแทนคนแอบรักแต่ปากแข็งที่ตรงและโดนสุดๆ อย่าง “แอบรักไปก่อน” ที่ประกอบซีรีส์ให้ฟังสดๆ แถมยังเซอร์ไพรส์โชว์หวานควง โฟล์ค-จักริน คู่จิ้นขึ้นมาร่วมแจมด้วย พูดเลยว่ามุ้งมิ้งมาก ในส่วนของ หญิง-อาณดา ก็ไม่น้อยหน้า ถึงนักแสดงคู่กันในเรื่องอย่าง แม็กซ์-อชิระ จะติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ก็ไม่พลาดที่จะส่งช่อดอกไม้มาเป็นตัวแทนเพื่อให้กำลังใจ สำหรับความพิเศษในงานยังไม่หมดเท่านี้ ยังมีความฟินอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เหล่าแฟนคลับในงานและอินเตอร์แฟนได้ใจฟูกันถึงขีดสุด ด้วยการเปิดตัว E-Photobook Work From Heart The Series ที่อัดแน่นไปด้วยโมเมนต์สุดฟินระหว่าง โฟล์ค & เกมเพลย์ พร้อมภาพลับเฉพาะสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีให้เฉพาะแฟนตัวยงเท่านั้น เปิดให้สั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ที่ www.thaiticketmajor.com/workfromhearttheseries และอย่าลืมติดตามดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ ที่จะเปิดจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้นอกเหนือจากนักแสดงที่มาร่วมในงานแล้ว ยังมีนักแสดงมากฝีมือ แทค-ภรัณยู, ติช่า-กันติชา และ ปิง-กัณพล (ปิง ฟรุตตี้) ร่วมแสดงด้วย ซึ่งแต่ละคนงัดทีเด็ด ปล่อยของสุดฟาด สาดกันแบบไม่ยั้ง เตรียมตัวรับมือกับความสนุกครบทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น ความรัก ความโรแมนติก ความดรามา และความฮาเต็มพิกัด ใน “Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก 25 สิงหาคม 2565 นี้ ทาง WeTV พร้อมกัน 3 ประเทศ ทั้ง ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ พิเศษ! สมัคร VIP รับชมล่วงหน้า 1 EP และรีรันทาง YouTube DV8 Thailand และเตรียมพบกับ Trailer แบบใหม่แบบสับ! วันที่ 18 สิงหาคม นี้ ทาง WeTV เท่านั้น