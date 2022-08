“ดร. ตรีชฎา ใจสบาย” ผู้บริหารแบรนด์ TREECHADA เข้ารับรางวัลในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ THBA 2022 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022

ผู้บริหารแบรนด์ TREECHADA (ตรีชฎา) เดินทางมารับรางวัลในสาขา THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามของประเทศไทย ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยภายในงานมีเหล่าคนบันเทิง ศิลปิน ดารา และนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย ที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยงานประกาศรางวัล THBA 2022 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022 การันตีคุณภาพด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำทีมโดย “ก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” ทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้าน และ “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทย