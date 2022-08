ปังไม่หยุด! CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF ขนดาราครึ่งวงการ บวงสรวงเอาชัย ฟาดฟันครึ่งปีหลัง

ขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่ครองใจคนทั้งประเทศมาอย่างยาวนานทีเดียว สำหรับ CLUB FRIDAY THE SERIES ซีรีส์สุดฮิตที่สร้างจากเรื่องจริงของความรัก สุดดราม่า เรียกน้ำตา แฝงแง่คิดในเรื่องของศีลธรรม และกฎแห่งกรรม ควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อสะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์ ทำให้ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี กับ 14 ซีซั่น รวมกว่า 100 เรื่อง การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเกียรติยศมากมาย ซึ่งในปีนี้เดินทางมาถึง ซีซั่นที่ 14 แล้ว ล่าสุด ได้ฤกษ์งามยามดีบวงสรวง นำโดย คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย คุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 พร้อมเหล่าทัพนักแสดงคุณภาพ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคลให้กับ “CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF (ความรัก กับ ความเชื่อ) ณ บริเวณลานหน้าตึก อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลสโดย CLUB FRIDAY THE SERIES 14 นี้ นำเรื่องราว ความรัก กับ ความเชื่อ จากชีวิตจริง ของคนในยุคปัจจุบันที่มีความเชื่อในเรื่องราวต่างๆที่จะส่งผลต่อความรักจนในหลายๆครั้ง ความเชื่อนั้นกลับทำให้รักต้องพังลง เพราะเลือกที่จะเชื่อทุกอย่างมากไป แต่กลับไม่เลือกเชื่อหัวใจตัวเอง ที่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านนักแสดงคุณภาพระดับแถวหน้าของ ประเทศไทย ซึ่งได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยกับ 5 เรื่องแรก ได้แก่ (ทะเบียนสมรส) แพนเค้ก เขมนิจ, ชาคริต , โม อมีนา , ท๊อป จรณ , ครีม เปรมสินี , จูน เด็ก CHANGE2561, (คนกินแฟน ) ไม้ วฤธ ,บัว นลินทิพย์ , พิม ลักษ์กมล , หนิม คนึงพิมพ์ , อร อรอนงค์, โบ ธนากร , ลี กับ เซญ่า เด็กCHANGE2561, (รัก 7 ปี) โม มนซนก , ซี พฤกษ์ , ธิซา วงศ์ทิพย์กานนท์ , พลอย ภัทรากร , การ์ฟิว เด็กCHANGE2561 , (คำสาบาน) ปั้นจั่น ปรมะ , วิว วรรณรท , ซุง กิดาการ , หญิง ณฐา , (มือที่สาม) ซิปปี้ , กอล์ฟ อนุวัฒน์, หยิ่น อานันท์ซึ่งใน CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF (ความรัก กับ ความเชื่อ) จะออกอากาศตอนแรกเรื่อง คนกินแฟน เรื่องราวของพยาบาลสาว สวย น่ารัก อ่อนหวานอ่อนโยนเอาใจใส่ดูแลทุกคนรอบๆตัว มีคุณสมบัติเป็นพยาบาลที่ดี แต่ลึกๆมีความเศร้า กับ อดีตที่เจ็บปวด รักใครคนนั้นก็จะเสียชีวิตจนไม่กล้าคิดมีความรัก แต่เมื่อหนีไม่พ้นที่จะมีความรักอีกครั้ง ก็ตั้งใจจะตัดใจเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่ตัวเองรัก พบการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง “ความรัก” กับ “ความเชื่อ” จะ “โสด” หรือ “มีคู่” ไม่ควรพลาด! เริ่มตั้งแต่วัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคมนี้ เวลา 21.15 น. ทางช่องวัน31 และสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/change2561