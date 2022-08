แพนเค้ก-เขมนิจ เซอร์ไพรส์วันแม่ด้วยบิวตี้แกดเจ็ต พร้อมอัปเดตเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและความงามคู่คุณแม่

วันแม่ปีนี้ นางเอกสาว “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” เตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์ “คุณแม่แพม-นวลนง จามิกรณ์” ด้วยบิวตี้แกดเจ็ตสุดล้ำ พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและความงามที่ทั้งคู่ให้ความสำคัญและใส่ใจกันมาตลอดแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เล่าถึงเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับคนพิเศษในโอกาสวันแม่ปีนี้ไว้ว่า “ปกติครอบครัวแพนชอบทำกิจกรรมด้วยกันตลอดอยู่แล้ว ก็จะมีพาคุณแม่ไปเที่ยว ไปทานข้าว ปีนี้ก็มีทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งแพนเตรียมไว้หลายอย่าง และหนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องมาสก์หน้าอัจฉริยะ FOREO UFO 2 ส่วนตัวแพนเองก็ใช้อยู่ และชื่นชอบมาก มองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่สนุกและสะดวกมากขึ้น เลยเลือกบิวตี้แกดเจ็ตชิ้นนี้ให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษในวันแม่ปีนี้ หลังจากคุณแม่ได้รับของขวัญและลองใช้ ตอนนี้กลายเป็นว่าคุณแม่ติดใจมาก ใช้ทุกวันเลย บางที ระหว่างวัน ก็จะมีหยิบมาใช้ เรียกว่ายกสปามาไว้ที่บ้านให้คุณแม่ก็ว่าได้ค่ะ ดีใจมากที่ของขวัญถูกใจคุณแม่”เมื่อถามถึงกิจกรรมโปรดที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว สาวแพนก็เล่าถึงมุมเรียบง่ายแต่อบอุ่นของบ้าน จามิกรณ์ไว้ว่า “แพนและคุณแม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ บ้านเราชอบออกกำลังกายมากค่ะ บางทีหลาน ๆ ก็จะมาจอยด้วย สนุกไปอีกแบบ สุขภาพกายแข็งแรงแล้ว ยังอิ่มใจเพราะได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้ บ้านเราก็จะชอบทำอะไรทานกัน ทุกคนจะมีเมนูโปรดประจำตัวกัน อย่างแพนถ้ามีเวลาจะชอบทำน้ำผักผลไม้ปั่น ส่วนเรื่องอาหารต้องยกให้คุณแม่เลยค่ะ ฝากท้องที่คุณแม่ทุกเช้าก่อนออกไปทำงาน บางครั้งก็จะพกไปทานในรถระหว่างเดินทางไปกองถ่าย เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก คุณแม่จะมีวิธีปรุงที่คลีนมาก คุณแม่จะไม่ใช้น้ำมัน แต่หอมฟุ้งไปทั้งบ้าน อร่อยและดีต่อสุขภาพมาก ๆ ทานหมดทุกมื้อ คุณแม่ก็ยิ้มแก้มปริทุกครั้ง”ส่วนเคล็ด(ไม่)ลับที่ทำให้สาวแพนดูสดใสตลอดเวลา เธอก็ได้เล่าเสริมว่า “นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายแล้ว แพนมองว่า การดูแลผิวพรรณและความงามก็ถือเป็นการดูแลตัวเองอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต่อให้วันนึงจะยุ่งแค่ไหน ก็ไม่ควรละเลย แพนให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดผิวและการบำรุงมาก และยิ่งตอนนี้มีตัวช่วยดี ๆ เป็นบิวตี้แกดเจ็ตจาก FOREO ยิ่งทำให้การดูแลเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกขึ้นมาก บ้านเราเป็นแฟนตัวยงของแบรนด์นี้ มีแทบจะทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องมาสก์หน้าและเครื่องล้างหน้าตัวดัง โดยเฉพาะเครื่องมาสก์หน้าอัจฉริยะ UFO 2 รุ่นล่าสุดนี้ ซึ่งช่วยบูสต์ผิวให้ชุ่มชื้นภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที วันไหนที่แพนต้องตื่นไปกองถ่ายแต่เช้าหรือเลิกงานค่อนข้างดึก น้องจิ๋วแต่แจ๋วเครื่องนี้ช่วยให้แพนจัดสรรเวลาและมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลย ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดมาก แถมยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำมากมาย ซึ่งแพนชอบมาก บอกเลยว่า หากใครที่ได้ลองจะทำให้ลืมการมาสก์หน้าแบบเดิม ๆ ไปเลย การดูแลเองไม่จำเป็นต้องยุ่งยากหรือใช้เวลานาน และแพนก็เชื่อว่าเมื่อเรามีความมั่นใจ โอกาสและเรื่องราวดี ๆ ก็จะเข้ามาค่ะ”สุดท้ายนี้ สาวแพนก็ได้เล่าทิ้งท้ายถึงความรักระหว่างเธอกับคุณแม่ว่า ”ความรักความผูกพันระหว่างแม่กับแพน เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้กัน ไม่ว่าจะแม่ เพื่อน พี่สาว และเราก็ใกล้ชิดกันมาก ๆ แม่คือทุกอย่างสำหรับแพนจริง ๆ ค่ะ แม่เปรียบเสมือนกำแพงที่แข็งแรงที่คอยปกป้องและดูแลลูก ๆ มาโดยตลอด อยู่ด้วยกันแบบนี้เสมอมา และแพนกับแม่มักจะพูดกันเสมอว่า Everything is better when we are together เพราะในชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอกับอะไรบ้าง แต่เราจะพูดเสมอว่าเราจะจับมือกันไว้ และทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดและดีที่สุด สุดท้ายนี้แพนอยากจะบอกคุณแม่ว่าแพนรักคุณแม่ มาก ๆ อยากให้คุณแม่แข็งแรงสุขภาพดี และสวยสดชื่นแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ”ใครที่ยังไม่มีไอเดียในการหาของขวัญไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ในวันแม่นี้ ก็สามารถหาซื้อของขวัญวันแม่เหมือน สาวแพนเค้กได้ที่ Sephora ทุกสาขา / Sephora Online / FIRSTER ทุกสาขา / FIRSTER Online / Central Online / The Mall Online / Lazada Laz Mall / Shopee Premium Mall / Pomelo Online / King Power ทุกสาขาอัปเดตเทรนด์บิวตี้เทคเหมือนคู่แม่ลูกพร้อมติดตามข่าวสารล่าสุดจาก FOREO ไปด้วยกันได้ที่ Facebook: FOREO Thailand และ Instagram: @FOREO_TH