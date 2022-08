พลาดไม่ได้กับ 5 อันดับซีรีส์เกาหลีสุดปัง จาก “ทรูวิชั่นส์ นาว”

เอาใจคอซีรีส์เกาหลีขั้นสุด เมื่อ “ทรูวิชั่นส์ นาว” คัดสรรหนังดี หนังเด่น มาให้ดูกันแบบเพลินๆ ครบทุกรสชาดความสนุก ให้ได้ติดตามกันทุกตอนไม่มีพลาด มาเปิดประเดิมกันที่ 5 เรื่องเด่น ที่ต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนThe Devil Judge (ผู้พิพากษาปีศาจ) เมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะปฎิวัติด้านตุลาการโดยจะนำการพิพากษาโดยศาลมาจัดเป็นรายการเรียลลิตี้ เพื่อจะพยายามกู้คืนความเชื่อมั่นจากประชาชน นำแสดงโดย จีซอง, พัก จิน ยอง และ คิม มิน จองTaxi Driver (แท็กซี่ระห่ำล้างแค้น) อี เจ ฮุน รับบทชายหนุ่มที่สอบคัดเลือกเข้าหน่วยทีมปฏิบัติการใต้น้ำได้สำเร็จ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขา แต่ปรากฏว่าแม่ของเขาถูกฆาตกรรมเสียชีวิตเป็นปริศนา พร้อมทั้งยังจับมือฆาตกรต่อเนื่องรายนี้มารับโทษไม่ได้ ทำให้เส้นทางชีวิตอันสดใสของเขาต้องหม่นหมองลงไปในชั่วพริบตาเดียวTale of the Nine Tailed (ตำนานจิ้งจอกเก้าหาง) การพบกันระหว่าง อีดงอุค และ โจโบอา เรื่องราวของจิ้งจอกเก้าหางที่มาปะปนอยู่กับเหล่ามนุษย์นับพันๆปี ทั้งสายพันธ์แท้ และเลือดผสม ที่มาสร้างความรัก ความผูกพันกับมนุษย์Mouse (รักล่าฆ่าอำมหิต) เรื่องของฆาตกรต่อเนื่องสุดบ้าคลั่งที่ก่อเหตุฆาตกรรมจนทำให้คนทั้งประเทศต้องอกสั่นขวัญแขวน นำแสดงโดย อี ซึง กิGhost doctor (2 วิญญาณหมอขอป่วน) พระเอกหล่อต่างวัยของแดนกิมจิ โคจรมาเจอกันครั้งแรกอย่าง “เรน” และ “คิมบอม” เรื่องราวของวงการแพทย์ที่มีทั้ง ดราม่า และแฟนซี มาพร้อมกับความชุลมุนวุ่นวายไปทั้งโรงพยาบาลกับการรวมร่างของ 2 หมอสมัครแพ็กเกจ TrueVisions NOW Premium ชมซีรีส์เกาหลีสุดฮิต แบบฟินๆ จบครบทุกตอน ที่ทรูไอดี รวมทั้งกีฬาสด หนัง ซีรีส์ การ์ตูน วาไรตี้ต่างประเทศ รวม 43 ช่อง เพียง 449 บาท พิเศษ! ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับฟรี เน็ตเต็มสปีด 2 GB สมัครเลยกด *900*7737# รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก > bit.ly/3LjnGuP