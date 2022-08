ฟลาเมงโก แบงค็อก ฉลองการกลับมาเปิดร้าน มอบช่วงเวลาพิเศษไปกับเสียงเพลง BYRD & HEART SUNDAY NIGHT LIVE ทุกคืนวันอาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ฉลองการกลับมาเปิดร้านอีกครั้งรูฟท็อปบาร์บนชั้น 9 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เปิดให้บริการวันพฤหัส ถึงวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 17.00 - 24.00 น. พิเศษทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ พบคู่หูดูโอ้ในตำนาน “เบิร์ดกะฮาร์ท” โดย เบิร์ด – กุลพงศ์ บุนนาค และ ฮาร์ท – สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล กับ “Byrd & Heart Sunday Night Live” ดื่มด่ำบทเพลงแสนไพเราะกับการแสดงสด พร้อมศิลปินรับเชิญเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์ มีโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อบัตรเข้าชมการแสดงสด 1,000 บาท รับฟรีเครื่องดื่ม 1 Drink สำรองที่นั่ง 02 003 6006 หรือ Line OA @byrdandheartฟลาเมงโก แบ็งค็อก (Flamenco Bangkok) ร้านอาหารและบาร์ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมด้านอาหาร ดนตรี และศิลปะร่วมสมัยสไตล์โมเดิร์น มานำเสนอในมุมมองใหม่ ๆ ที่ให้กลิ่นอายของความเป็นละตินจากทั่วทุกมุมโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Without Passion Life is Nothing บนพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ สำหรับความชื่นชอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโซน In-Door แกรนด์ฮอลล์ เปรียบเสมือนโถงต้อนรับขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยชานเดอเลียคริสตัลให้ความสง่างาม โซน Lounge ที่ตกแต่งอย่างโมเดิร์นมีพื้นที่ที่มอบความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า โซน Live Stage เอาใจขาแดนซ์ให้สุดเหวี่ยงไปกับท่วงท่าที่เป็นตัวเองกับไลฟ์มิวสิคสไตล์ละติน รุมบ้า และแซมบ้า รวมไปถึงความสนุกสนานจากดีเจชื่อดังที่จะมามอบท่วงทำนองให้คุณแดนซ์ได้ไม่รู้เบื่อ ปิดท้ายด้วยโซน Out-Door รูฟท็อปบาร์ ที่มอบช่วงเวลาดีๆ ให้ทุกท่านได้เข้ามาดื่มดำกับบรรยากาศยามค่ำของใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในมุมมอง 180 องศานอกจากบรรยากาศต่าง ๆ ที่ใส่ใจในการออกแบบ เพื่อให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่ง Destination แห่งใหม่ใจกลางเมือง ฟลาเมงโก แบงค็อก ยังคัดสรรเมนูเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์จากบาร์เทนเดอร์มากฝีมือ มานำเสนอความแปลกใหม่ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น Cuba Libra, Caipirinha, Maracuja Daiquiri, Tequila Shots รวมไปถึงเมนูอาหารสไตล์ละตินและสเปน ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากหลากหลายแหล่งที่มา มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารสูตรพิเศษ พร้อมให้ซึมซับกลิ่นอายของความเป็นลาติโน่ ไม่ว่าจะเป็นเมนู Tapas, King Fish Ceviche, Chicken Empanada, Patatas Bravas, Gambas Pil Pil และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้คุณได้ลิ้มลองเพื่อเป็นการฉลองให้กับสถานการณ์ที่ผ่อนปรนลงแล้วของโควิด 19 ฟลาเมงโก แบงค็อก ชวนคุณมาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงเพราะๆ ที่ ฟลาเมงโก แบงค็อก (Flamenco Bangkok) กับคู่หูดูโอ้ในตำนาน “เบิร์ดกะฮาร์ท” เบิร์ด – กุลพงศ์ บุนนาค และ ฮาร์ท – สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล เจ้าของบทเพลงรักแสนอบอุ่น ใน “BYRD & HEART SUNDAY NIGHT LIVE @ FLAMEMCO SKY BAR LOUNGE ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคม ที่จะมาร่วมอบความสนุกและความสุขด้วยเสียงเพลงทุกสัปดาห์“BYRD & HEART SUNDAY NIGHT LIVE @ FLAMEMCO SKY BAR LOUNGE เปิดจำหน่ายบัตรที่นั่งละ 1,000 บาท รับฟรีเครื่องดื่มสุดพิเศษ 1 ดริ๊งค์ ซึ่งบัตรมีจำนวนกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า Line OA : @byrdandheart เพื่อป้องกันความผิดหวัง !!!ไม่เพียงเท่านั้นก่อนจะถึงช่วงการแสดงของสองหนุ่ม เบิร์ดกับฮาร์ท และแขกรับเชิญ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ลูกค้ายังสามารถมาลิ้มรสความอร่อยของอาหารและเครื่องดื่มที่ FLAMEMCO SKY BAR LOUNGE พร้อมชมโชว์พิเศษการร้องเพลงและเล่นกีตาร์สไตล์ลาตินจากคุณ Aldofo ในช่วง 6 โมงเย็น เรียกความสนุกกันก่อนได้เลยฟลาเมงโก แบงค็อก (Flamenco Bangkok) รูฟท็อปบนชั้น 9 ของศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (BTS สถานีพร้อมพงษ์) เปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 24.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโทร. 02-003- 6006