“คิมอูซอก” ประทับใจนีอาไทย เติมเต็มความสุขให้กันอย่างสุดซึ้ง ใน KIM WOO SEOK 1st FANMEETING in BANGKOK : NNN

ซึ่งหนุ่มคิมอูซอก ได้เผยกับสื่อมวลชนว่า

“ที่ผ่านมาได้มีแฟนมีตติ้งที่เกาหลีไปแล้ว แต่ไม่ได้มาประเทศไทยมานาน ได้กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งนี้ครั้งแรกด้วย รู้สึกโชคดีมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาเจอนีอาชาวไทยแบบนี้ ตอนนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้น แต่มันยังไม่ได้จบไป แต่ก็ยังรู้สึกดีมากๆ ที่วันนี้ได้มีโอกาสมาประเทศไทย ได้มาเจอ แฟนๆ ชาวไทยแบบนี้ แม้ว่าเราอาจจะอยู่ไกล แต่ใจเราอยู่ใกล้กัน”

“ฝากถึงนีอาไทยทุกคนนะครับผมรู้สึกดีมากๆ ที่เราจะได้เจอกันแล้วผมตื่นเต้นมากๆ ผมจะโชว์อย่างเต็มที่ สัญญาว่างานจะสนุกแน่นอน อยากให้ทุกคนมารอเจอผมในงานนะครับ รักนะ จุ๊บๆ”

จบลงไปอย่างสุดประทับใจกับงานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี สำหรับแฟนมีตติ้งในรูปแบบออฟไลน์อย่างเป็นทางการในฐานะ ศิลปินเดี่ยว และนี่ยังเป็นครั้งแรกที่นีอาชาวไทย ได้เจออย่างเป็นทางการอีกด้วยก่อนที่เขาจะได้เจอะเจอกับเหล่านีอาไทยในงานแฟนมีตติ้ง หนุ่ม คิมอูซอก ก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิด ในงานแถลงข่าว โดยงานจัดขึ้น ณ Exclusive Lounge ชั้น F รร. Grande Centre Point ทองหล่อ (สุขุมวิท 55)ก่อนจะฝากถึงเหล่านีอาไทยอีกว่าและแล้วก็ถึงเวลาที่นีอาไทยจะได้พบเจอกับ คิมอูซอกแล้ว สำหรับแฟนมีตครั้งนี้ได้ถูกเล่าผ่านคอนเซ็ปต์อย่าง NNN โดยย่อมาจากคำว่า Now, Near, Nia งานนี้เหล่านีอาเองก็ทั้งสนุก มีความสุข และหัวเราะไปกับ กิจกรรมและเกมต่างๆ ที่ตัวเขาเตรียมมาให้แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น CORNER : NNN Now Near Nia เป็นการเลือกตอบคำถามจากโพสอิทที่แฟนๆ ตั้งใจเขียนให้เขาโดยเฉพาะ และต่อด้วย CORNER : ดอกเพโกนีโอ กทซึ พีออซึมิดาสำหรับคอร์เนอร์นี้ก็เป็นเกมที่คิมอูซอกจะต้องเล่นเกมเพื่อให้ดอกบีโกเนียบานให้ได้ครบทั้ง 5 ดอก ซึ่งเขาต้องเล่นเกมเพื่อที่จะผ่านให้ได้ 5 มิชชั่นนั่นเอง และกว่าจะผ่านแต่ละมิชชั่นก็เรียกเสียงเชียร์ และเสียงหัวเราะ จากแฟนๆ ทั้งฮอลล์ และในที่สุดเขาก็สามารถทำมิชชั่นทั้ง 5 มิชชั่นได้สำเร็จ และมอบรางวัลสุดพิเศษให้เหล่านีอานั่นก็คือ Photo Time โดยเขาได้เดินไปโพสท่าต่างๆ เพื่อให้แฟนๆ ทุกคน ได้ถ่ายรูปกัน แบบหนำใจกันไปเลยนอกจากแฟนๆ จะสนุก และมีความสุขกับเกมและกิจกรรมต่างๆ แล้ว แฟนมีตติ้งในครั้งนี้ คิมอูซอก ก็ขนเพลงเพราะๆ มาร้องให้ฟังแบบจุกๆ ถึง 8 เพลงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพลง Sugar, Switch, What are you up to tonight?, Ghostin’,Red Moon, Shame, What More Can I Do? และ Better เรียกได้ว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งที่ครบรสจริงๆแน่นอนว่าเวลา แห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ ส่งท้ายงานแฟนมีตติ้งของของหนุ่มคิมอูซอก ด้วยโปรเจกต์ซึ้งๆ จากนีอาไทยที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ พร้อมทั้งเผยความในใจที่มีต่อนีอาไทยที่ส่งความรักมาให้เสมอ“ถึงตอนนี้ที่ผมได้เป็นศิลปินเดี่ยว ผมรู้ว่าผมยังไม่ได้เก่งมากหรือดีพอ ขอบคุณที่รักผมเสมอมา ผมเคยคิดว่าผมน่าจะชินที่ต้องอยู่คนเดียวแล้ว แต่พอวันนี้ผมรู้แล้วว่าการอยู่ด้วยกันมีความสุขมากกว่า แสดงว่าที่ผ่านมาผมอาจจะทำตัวเหมือนชิน เหมือนมีความสุข แต่อาจจะรู้สึกเหงามากกว่าพอวันนี้ผม อยู่ด้วยกันกับทุกคนรู้สึกมีความสุขมากกว่า ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน ขอบคุณที่ส่งความรักอันอบอุ่นมาให้ผมนะครับผมมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพราะความรักของทุกคนที่ส่งมาให้บางทีทุกคน ก็อาจจะรู้สึกท้อ หรือเหนื่อยผมก็หวังว่าผมจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้ แม้ว่าจะเป็นแค่มีตเดียว รักทุกคนมากๆ ครับ อยากจะบอกทุกคนว่า ไม่ว่าจะเป็นแฟนชาวเกาหลี ชาวไทยหรือไม่ว่าจากประเทศไหน อยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆ เพราะว่าความรักของทุกคนทำให้ผมได้มีโอกาส ยืนบนเวทีใหญ่ๆ แบบนี้”งานนี้ทั้งหนุ่มคิมอูซอกและนีอาไทย ต่างก็ได้รับพลังใจและความสุขกลับไปแบบเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยความทรงจำดีๆ กับแฟนมีตติ้งครั้งแรกในครั้งนี้ไปอีกนาน งานนี้ต้องขอปรบมือให้กับผู้จัด BE HEAR NOW KPOP (บี เฮียนาว เคป็อป) ที่ทำให้งานดีๆ เช่นนี้เกิดขึ้นมาได้ และงานดีๆ ยังไม่หมดแค่นี้ รอติดตามความฟินแบบชุดใหญ่กับงานครั้งต่อไปได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/BEHEARNOWKPOP | TWITTER : @behearnowkpop