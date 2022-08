“นนกุล-ไบร์ท” เปิดภาพฟิตติ้ง “หอมกลิ่นความรัก” ซีรีส์วายย้อนยุค พร้อมชมต้นปีหน้า

รียกได้ว่าฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวนักแสดงนำเลยสำหรับซีรี่ส์พีเรียดเรื่องแรกในวงการวาย “หอมกลิ่นความรัก” ที่ได้หนุ่ม “นน-ชานน สันตินธรกุล (นนกุล) พลิกบทบาทการแสดงครั้งสำคัญในการเล่นซีรี่ส์วายครั้งแรกบทบาท “พ่อจอม” หนุ่มสถาปนิกที่เฝ้ารอคอยความรัก คู่กับพระเอก “ไบร์ท- รพีพงศ์ ทับสุวรรณ" ในบทบาท “คุณใหญ่” ชายหนุ่มที่มั่นคงในความรัก ภายใต้การผลิตของ บริษัท DEE HUP HOUSE ที่เพียงแค่ชื่อก็การันตีคุณภาพทั้งในเรื่องบท โปรดักชั่นการถ่ายทำต่างๆ ด้วยผลงานที่ฮอตฮิตติดลมบนและเป็นที่กล่าวถึงมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ (ภาค 1) , นับสิบจะจูบ Lovely Writer และ ผมกับผีในห้อง Something in my room ที่งานนี้ผู้จัดคนเก่ง “บอส-อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ” พร้อมเสิร์ฟเซอร์ไพร์สที่จะทําให้คุณตกอยู่ในห้วงอารมณ์รักกับการเดินทางก้าวข้ามของเวลา ผ่านมุมมองของ “ตี๋-บัณฑิต สินธนภารดี” ผู้กำกับมากฝีมือ“บอส-อนุสรณ์” ผู้จัดกล่าวถึงการทำงานในครั้งนี้ว่า “หอมกลิ่นความรักคือความท้าทายของทีมดีฮัพ เราอยากหาอะไรที่มันทำแล้วสนุกขึ้น เพื่อผลงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ 3 ยุคสมัยโดยเราจะได้เห็นกัน 2 ยุคก่อนครับ คือกับปัจจุบันกับช่วงปี 2470 ที่นายเอกย้อนกลับไปเจอพระเอก แต่ก็จะมีอีกยุคคือยุคกรุงหงสาวดีเข้ามาเป็น Easter Eggs ให้คนดูค้นหาเป็นกิมมิคครับ และเนื่องจากแฟนๆ ถามเข้ามาเยอะ วันนี้อยากจะออกมาบอกทุกคนว่าโปรเจกต์นี้ยังคงดำเนินอยู่และน่าจะได้รับชมพร้อมกันกลางปีหน้าครับ ก็อยากฝากถึงคนที่อยากจะสนับสนุนเรา เรายังเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาและพร้อมที่จะเดินหน้ากับโปรเจกต์นี้สุดความสามารถครับ”ด้านผู้กำกับ ตี๋-บัณฑิต ก็เผยว่า “เรื่องนี้เป็นการทำพีเรียดเรื่องแรกตื่นเต้นกว่าปกติมาก เนื่องจากเป็นละครย้อนยุควิธีการทำงานต่างจากละครยุคปัจจุบัน การทำการบ้านหรือศึกษาหาข้อมูลอะไรต่างๆ ก็ต้องทำมากกว่าเดิม ก็เป็นอะไรที่สนุกและก็ชาเลนจ์ตัวเองไปในตัวครับ แต่ก็พยายามไม่เอาความตื่นเต้นมากดดันตัวเอง และเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับนนกุลและไบร์ทด้วย ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่อ่านหนังสือภาพก็ขึ้นมาหลายคนครับ แต่ภาพที่ชัดที่สุดจะเป็น 2 คนนี้ และเราก็อยากร่วมงานกับ 2 คนนี้มานานแล้ว เมื่อเราเจอบทที่เหมาะกับคนที่อยากร่วมงานก็ติดต่อทันทีจึงได้ออกมาเป็นพ่อจอมและคุณใหญ่อย่างที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งกระแสตอบรับดีมากถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยครับ ยังไงก็อยากฝากติดตามผลงานล่าสุดของพวกเราดีฮัพด้วยนะครับ”