ศิลปินไอดอลรุ่นใหม่บุกแดนอีสานจัดคอนเสิร์ตสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรี นำทัพโดย BEAN NAPASON บนเวทีประกวดดนตรี THE POWER BAND 2022 SEASON 2 รอบออดิชัน จ.ขอนแก่น

บีน นภสร, SLAPKISS และ INDIGO ศิลปินไอดอลรุ่นใหม่ กอดคอ 2 ศิลปินน้องใหม่ JEFF SATUR ที่เพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ แค่เหงา และ COPTER (คอปเตอร์) เด็กหนุ่มรุ่นใหม่มากความสามารถที่มีเสน่ห์มามัดหัวใจคนฟัง ประเดิมคอนเสิร์ตบนเวทีการประกวดดนตรีสากลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THE POWER BAND 2022 SEASON 2 รอบออดิชันแรก เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศาลาเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 5 ค่ายเพลงดัง นำโดยค่าย Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck และ Warner Music Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีให้ผู้เข้าประกวด THE POWER BAND พร้อมโชว์ลีลาฝีมือการร้อง และถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงฮิตติดหูตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับภาคอีสานแบบสุดๆ ไปเลย THE POWER BAND นับป็นอีกหนึ่งเวทีดนตรีที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพของคนดนตรีรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเติบโตเป็นไอดอลในวงการเพลงไทยต่อไปในอนาคต