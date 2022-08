“วิลลี่” เปิดใจกว่าจะมีวันนี้เกือบขำไม่ออกพา “แมทธิว” ชมอาณาจักรฟาร์มปลาคาร์ป

สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างอยู่เป็นประจำ สำหรับนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดี วิลลี่ แมคอินทอช หรือ “นายฝรั่ง” หลังวางรากฐานประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จมากมาย ปัจจุบันเป็นนายฝรั่งเปิดบ้านรวมซุปตาร์มาในรายการวาไรตี้ "Hollywood Game Night Thailand" (ฮอลลีวูด เกม ไนท์ ไทยแลนด์) ทางช่อง MONO 29 ล่าสุด พิธีกร แมทธิว ดีน แห่งรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ขอไปบุกอาณาจักรฟาร์มปลาคาร์ปใจกลางกรุง สยามโค่ย (Siamkoi) ย่านวิภาวดีซอย 3 ของ วิลลี่ อย่างละเอียด พร้อมตี้ซี้เปิดใจทุกเรื่องราวจุดเปลี่ยนชีวิต วิลลี่ เผยว่า“คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าปลาคาร์ปแพง อันที่จริงมันมีหลายราคา ถ้าใครมาที่นี่บอกเลยราคาแตะต้องได้ทุกคน เริ่มที่หลัก 1,500 บาท ไปจนถึง 700,000 บาท และถ้าใครที่มาซื้อแล้วบอกมาจากรายการวัน เดย์ วิท แมทธิว ผมให้โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 ไปเลย คนเลี้ยงปลาคาร์ปส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวไหนสวย เราก็ให้เขาเลือกตักเองได้เลย เพราะอันนี้มันเป็นแค่งานอดิเรกของเรา ส่วนฉายานายฝรั่งมาตั้งแต่สมัยเปิดบริษัทลักษ์ 666 แล้วครับ มีโอกาสได้ทำรายการแต่ก็ยังทำไม่เป็น เราเลยจับมือกับพี่เปิ้ลพี่หอยมาทำรายการสาระแน และทำอีกรายการจนสุดท้ายแยกย้ายกันไป คีย์เวิร์ดของพี่ที่ทำให้เชื่อว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการได้นาน ๆ คือพี่เชื่อในเรื่องของการ Adapt Ability หรือการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม แล้ววงการบันเทิงมันเปลี่ยนแปลงกันไวมากอย่างพี่เริ่มตั้งแต่ยุคแรก ๆ มีช่องทีวีน้อยมาก ผู้จัดก็น้อย รายการก็น้อย พอถึงจุดเปลี่ยนของพี่คือบริษัทเราใหญ่ ต้องตัดสินใจกันว่าพวกเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่า ถ้าเข้าชีวิตพวกเราเปลี่ยนนะ เพราะเราเป็นคีย์แมนของบริษัท ทุกอย่างที่เราทำจะมีผลต่อราคาหุ้น ถ้าไม่เข้าผมจะล้างกระดานใหม่หมดเลย ผมจะต้องปิดหมดทุกอย่าง เริ่มมีทีวีดิจิตอลเข้ามาแข่งกันประมูล พอตัดสินใจกันว่าไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ค่อย ๆ ปิดไป จ่ายเงินพนักงานน่าจะ 200 กว่าชีวิต ขายตึก ขายทุกอย่างที่มีจ่ายเงินชดเชยพวกเขาไป ที่เหลืออยู่เราก็ประนีประนอมหนี้เอา รอก่อนนะ เราจ่ายแน่ แต่ขอเวลานั้นเวลานี้นะ หนี้เยอะแค่ไหนถ้าเราตั้งใจจะเคลียร์ให้ได้ ยังไงก็เคลียร์หมด วันหนึ่งต่อให้เราทุกข์ใจแค่ไหน มันยังมีวันพรุ่งนี้และมันก็จะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเสมอครับ”ติดตามการคิดบวกเพื่อผ่านวิกฤตตามสไตล์นายฝรั่ง วิลลี่ แมคอินทอช ได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29