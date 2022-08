คนบันเทิงพาเหรดรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022”

เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี สำหรับ(ไทยแลนด์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ อวอร์ดส 2022) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยมีเหล่าคนบันเทิง ศิลปิน ดารา และนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย ตบเท้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งรางวัล “THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2022” มีทั้งสิ้น 55 รางวัล แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ RISINGSTAR BUSINESS จำนวน 17 รางวัล , BEST QUALITY BUSINESS จำนวน 12 รางวัล และTHE MASTERPIECE BUSINESS จำนวน 26 รางวัล การันตีคุณภาพด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำทีมโดย “คุณก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” ทีมผู้ผลิตรายการ “อายุน้อยร้อยล้าน” รายการด้านธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความสำเร็จอย่างยาวนานมาตลอด 11 ปี ที่ช่วยพลิกชีวิต และปลุกปั้นธุรกิจ SME มานับไม่ถ้วน ร่วมกับ “คุณทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด” Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมากว่า 20 ปีงานนี้มีนักแสดงผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ได้แก่ วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ ในฐานะเจ้าของแบรนด์ SEWA , จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา และ พุฒิ พุฒิชัย เกษตรสิน ซีอีโอแบรนด์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย VIV SKIN , คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เจ้าของธุรกิจอาหารเสริม KIMBERLITE , ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ นางเอกหัวธุรกิจผู้ปลุกปั้นแบรนด์เครื่องสำอาง UZI , เปิ้ล นาคร และ จูน กษมา ศิลาชัย ครอบครัวนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ที่น่าจับตามองอย่างแบรนด์ MUME , เนย โชติกา วงศ์วิลาศ กับบทบาทผู้บริหารธุรกิจเครื่องสำอาง CHO COSMETICS , การ์ตูน นันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร์ และ เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ สองผู้บริหารสาวแบรนด์ Chamé , เชน ธนา ลิมปยารยะ เจ้าของธุรกิจอาหารเสริม สกินแคร์ และความงาม แบรนด์ AMADO , ตั๊ก นภัสกร มิตรธีรโรจ ตัวแทนจากแบรนด์ JHAIR ขึ้นรับรางวัล ร่วมด้วยแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย นอกจากนี้ในช่วงท้ายยังสนุกสุดเหวี่ยงกับ คอนเสิร์ตจากศิลปินตัวพ่อ เจ-เจตริน วรรธนะสิน ที่เตรียมความสนุกมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มต้องปรบมือให้ Thailand Health and Beauty Awards ในการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทย ให้ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น “นี่ไม่ใช่เพียงแค่รางวัล แต่คือสิ่งที่ยืนยันคุณภาพและความสำเร็จ” ที่กำลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย