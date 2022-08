“วิชชี่ วิชญารัตน์” อายุน้อยร้อยล้านพา “MARK BIO TECHNOLOGY” ยกระดับวงการธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอางทั้งไทยและต่างประเทศ

เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับ(ไทยแลนด์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ อวอร์ดส 2022) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของเมืองไทย โดยมีทั้งเหล่าคนบันเทิง ศิลปิน ดารา และนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ที่โดดเด่นและเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนาหูต้องยกให้ “บริษัท มาร์ค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด” โดยCEO MARK BIO TECHNOLOGY ที่มีโรงงานมาร์ค ไบโอเทคโนโลยีรับผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง เมคอัพแบบครบวงจรมาตรฐานระดับสากล เข้ารับรางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF BEAUTY & HEALTH CARE MANUFACTURER จาก THBA2022 : Thailand Health and Beauty Awards 2022 (ไทยแลนด์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ อวอร์ดส 2022)งานนี้การันตีคุณภาพด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นำทีมโดย “ก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” ทีมผู้ผลิตรายการ “อายุน้อยร้อยล้าน” รายการด้านธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความสำเร็จอย่างยาวนานมาตลอด 11 ปี ที่ช่วยพลิกชีวิตและปลุกปั้นธุรกิจ SME มานับไม่ถ้วนด้วย MARK BIO TECHNOLOGY ยังมุ่งเน้นถึงมาตรฐานระดับสากล การขยายตลาดและฐานลูกค้าในต่างประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป ที่นับว่าเป็นต้นแบบการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นที่ยืนยันคุณภาพ ความสำเร็จ และก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่กำลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: 081-699-9458 Line : @markbio FB : MarkbiotechnologyFacebook: Markbiotechnologyhttps://www.facebook.com/markbio.officeWebsite : http://markbiotechnology.co.th/index.htmlโดยงานนี้ยังมีนักแสดงที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อีกคับคั่ง อาทิ วุ้นเส้น วิริฒิภา, จุ๋ย วรัทยา-พุฒิ พุฒิชัย, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส , ขวัญ อุษามณี, เปิ้ล นาคร และ จูน กษมา, เนย โชติกา, เชียร์ ฑิฆัมพร, ตั๊ก นภัสกร เป็นต้น