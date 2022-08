LINE MELODY เปิด LINE MELODY MUSIC CHARTS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประกาศ 5 อันดับชาร์ตเพลงมาแรงทั้งไทยและสากล พร้อมประกาศผลรางวัล BLACK MELODY ให้กับเมโลดี้เพลงสุดฮิตTOP CHARTS เพลงไทยอันดับที่ 1 : ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้ - themoonwillalwaysbewithmeอันดับที่ 2 : เฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong) - TheChanisaraอันดับที่ 3 : โต๊ะริม - NONT TANONTอันดับที่ 4 : จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ (Calling Version) - Patrickanandaอันดับที่ 5 : นะหน้าทอง - JOEY PHUWASITTOP CHARTS เพลงสากลอันดับที่ 1 : Angel Baby - Troye Sivanอันดับที่ 2 : GANADARA (Feat. IU) - Jay Parkอันดับที่ 3 : Love Yourself - Justin Bieberอันดับที่ 4 : ZOOM - Jessiอันดับที่ 5 : Out of Time - The Weekndสามารถรับชม LINE MELODY MUSIC CHARTS ตอนต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ LINE MELODY แล้วพบกันใหม่ทุกๆ วันพุธแรกของเดือน เวลา 3 ทุ่มตรงทาง LINE MELODY Official Account, Facebook และ YouTube#LMMCHARTS #LINEMELODYMUSICCHARTS