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LINE MELODY เปิด LINE MELODY MUSIC CHARTS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



LINE MELODY MUSIC CHARTS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประกาศ 5 อันดับชาร์ตเพลงมาแรงทั้งไทยและสากล พร้อมประกาศผลรางวัล BLACK MELODY ให้กับเมโลดี้เพลงสุดฮิต

TOP CHARTS เพลงไทย

อันดับที่ 1 : ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้ - themoonwillalwaysbewithme

อันดับที่ 2 : เฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong) - TheChanisara

อันดับที่ 3 : โต๊ะริม - NONT TANONT

อันดับที่ 4 : จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ (Calling Version) - Patrickananda

อันดับที่ 5 : นะหน้าทอง - JOEY PHUWASIT

TOP CHARTS เพลงสากล

อันดับที่ 1 : Angel Baby - Troye Sivan

อันดับที่ 2 : GANADARA (Feat. IU) - Jay Park

อันดับที่ 3 : Love Yourself - Justin Bieber

อันดับที่ 4 : ZOOM - Jessi

อันดับที่ 5 : Out of Time - The Weeknd

สามารถรับชม LINE MELODY MUSIC CHARTS ตอนต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ LINE MELODY แล้วพบกันใหม่ทุกๆ วันพุธแรกของเดือน เวลา 3 ทุ่มตรง

ทาง LINE MELODY Official Account, Facebook และ YouTube

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