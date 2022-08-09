LINE MELODY เปิด LINE MELODY MUSIC CHARTS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

LINE MELODY MUSIC CHARTS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประกาศ 5 อันดับชาร์ตเพลงมาแรงทั้งไทยและสากล พร้อมประกาศผลรางวัล BLACK MELODY ให้กับเมโลดี้เพลงสุดฮิต
TOP CHARTS เพลงไทย
อันดับที่ 1 : ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้ - themoonwillalwaysbewithme
อันดับที่ 2 : เฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong) - TheChanisara
อันดับที่ 3 : โต๊ะริม - NONT TANONT
อันดับที่ 4 : จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ (Calling Version) - Patrickananda
อันดับที่ 5 : นะหน้าทอง - JOEY PHUWASIT
TOP CHARTS เพลงสากล
อันดับที่ 1 : Angel Baby - Troye Sivan
อันดับที่ 2 : GANADARA (Feat. IU) - Jay Park
อันดับที่ 3 : Love Yourself - Justin Bieber
อันดับที่ 4 : ZOOM - Jessi
อันดับที่ 5 : Out of Time - The Weeknd
สามารถรับชม LINE MELODY MUSIC CHARTS ตอนต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ LINE MELODY แล้วพบกันใหม่ทุกๆ วันพุธแรกของเดือน เวลา 3 ทุ่มตรง
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