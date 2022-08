"แนท เอวิตรา" อดีตนางเอกหน้าหวาน คลอดลูกชายคนที่ 2 แล้ว ตั้งชื่อสุดน่ารัก “น้องอลาดิน”

กลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับอดีตนางเอกหน้าหวานที่ได้ให้กำเนิดลูกน้อยคนที่สองแล้ว โดยตั้งชื่อสุดน่ารักว่าล่าสุดคุณแม่คนสวยได้โพสต์ภาพที่เพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนที่สอง โดยมีสามีสุดที่รักคอยให้กำลังใจเคียงข้าง ด้วยความรู้สึกในวินาทีแห่งความสุขนี้ด้วยถ้อยคำยาวเหยียดว่า"Welcome to a whole new world.A new fantastic point of viewวางแผนจะคลอดธรรมชาติ เลยต้องอดทนรอคอยไม่รู้ว่าเวลาสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่แล้ว พอเข้าสู่ช่วงวัน flash sale เพิ่งเข้านอนไปได้ไม่กี่ชั่วโมง ก็มีอาการน้ำเดิน สะดุ้งรีบลุกจากเตียง เรียกสามีให้เปิดไฟเป็นการใหญ่ โนอาห์ก็พลอยตกใจ ตะโกนทั่วห้องว่า “แม่ฉี่ราดๆๆ” ต้องหันไปบอกว่า “ไม่ใช่นะครับ แต่ว่าน้อง Noel กำลังจะคลอด” (อ่านว่า-โนเอล-เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่าคริสต์มาส เพราะเริ่มรู้ว่าตั้งท้องในเดือนธันวาคม)พอมาถึงโรงพยาบาล คุณหมอเข้าตรวจตอนเช้ามืด บอกว่าปากมดลูกเปิดน้อยแต่ควรผ่าคลอดออกโดยเร็ว เดี๋ยวเด็กติดเชื้อ ผ่าก็ผ่าเนอะ ทีมคลอดจัดการเตรียมทุกอย่างและผ่าเสร็จ ลูกชายคนที่สองได้ออกมาดูโลกในวันที่ 8 เดือน 8 เวลา 8 โมง 8 นาทีค่ะส่วนชื่อจริงของลูกชายมีเพื่อนๆ ถามเข้ามา แต่แนทเพิ่งหายมึนยานอนหลับเลยขอตอบตอนนี้ว่า ตั้งชื่อจริงให้ออกเสียงใกล้เคียงกับลูกคนแรกที่ชื่ออนาคิน (Anakin - ตัวละครหลักจากเรื่อง Star Wars ตอนนั้นตั้งชื่อนี้เอาใจคุณพ่อลูกอ่อนยุคนี้ที่ชื่นชอบหนังไซไฟมหากาพย์เรื่องนี้กันยกใหญ่)พอมีน้องโนเอล ก็หาชื่อที่ออกเสียงคล้ายๆกัน แต่ขอตั้งตามใจตัวเองบ้างที่ชอบเรื่อง fairy tales ว่า “Aladdin- อลาดิน” ตอนนี้เลยเป็นแม่ลูกตัว อ. (เอวิตรา-อนาคิน-อลาดิน) ไม่บอกก็รู้เนอะว่าชอบดูหนังดูละครกันมากๆ #AnakinAladdin #NoahNoël #พี่โนอาห์น้องโนเอล…I can show you the worldShining, shimmering, splendid…"ทั้งนี้ น้อง “อลาดิน” ห่างจากลูกคนแรก "น้องโนอาห์" ประมาณ 3 ปี โดยคุณพ่อ ได้ลงทุนตกแต่งห้องนอนไว้อย่างสวยงามเพื่อต้อนรับสมาชิกคนใหม่ ในธีม "อลาดิน"