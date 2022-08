แถลงผลงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปฯ พร้อมด้วยประธานอนุกรรมการหลักทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ด้านวัฒนธรรม) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (ด้านกีฬา) นายนคร ศิลปะอาชา (ด้านแรงงาน) นายรณภพ ปัทมะดิษ (ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) พร้อมรับฟังการเสนอมุมมองแนวทางการปฏิรูปและพัฒนาประเทศในอนาคต ในหัวข้อ Building Human Capital for the Next Chapter of Thailand Development : สานต่อ เดินหน้าพัฒนาคนไทยร่วมเสวนากับ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ CEO, The One Enterprise ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี นางสาวดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด และนายบุญศักดิ์ พลสนะ อดีตนักกีฬาแบดมินตัน ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งโอลิมปิก 5 สมัย และพบกับสาวงามจากคณะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 นำโดยแอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อาย-กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และเรเน่-เรนิตา เวโรนิก้า ปากาโน รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โดยมี แอนนา เสืองามเอี่ยม และนิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ร่วมขึ้นเวทีทอล์กเสนอมุมมองชีวิตจากเรื่องราวประสบการณ์จริง สร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ตามล่าหาฝัน ร่วมกันพัฒนาสร้างประเทศไทยให้งดงามนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานการปฏิรูปด้านต่าง ๆทั้งวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานและร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศผ่านการแสดงความคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ความสมดุลและยั่งยืน