เตรียมพบการเปลี่ยนแปลงสุดสร้างสรรค์ กับ ADMAN AWARDS 2022 ภายใต้ธีม ‘Shift Happens’

สำหรับปีนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและต่างไปจากเดิม นั่นคือการเปิดเวทีให้กว้างขึ้น ไม่จำกัดเพียงวงการโฆษณาและการตลาด พร้อมอ้าแขนรับทุกวงการสร้างสรรค์ อาทิ รางวัลที่มอบให้กับประชาชนทั่วไป และในหมวดที่เปิดกว้างไปสู่วงการบันเทิง โดยบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์สามารถส่งผลงาน ไม่ว่าจะเป็นมิวสิค วิดีโอ หรือแคมเปญโปรโมทอัลบั้มหรือศิลปินเข้าประกวดได้การนับคะแนนรูปแบบใหม่ โดยในปีนี้การเฟ้นหาและจะถูกคิดคะแนนรวมจาก ’ทุกหมวด’ ทั้งหมวดปกติ (Non-Craft) และหมวด Craft เพื่อเปิดกว้างให้ทั้งเอเจนซี่ แบรนด์ และ Production House สามารถส่งผลงานได้ทุกหมวดพร้อมปรับทุก Category รางวัลให้อัพเดต เหมาะกับการสื่อสารและการตลาดในปัจจุบัน และได้มาตรฐานเวทีสากล และเพิ่ม Category ใหม่อย่าง ‘Brand that Shifts’ ที่มอบเป็นเกียรติแก่แบรนด์ที่สร้างปรากฏการณ์ Shift ให้กับวงการอย่างกล้าหาญและสร้างสรรค์ รวมไปถึงรูปแบบการตัดสินงานของกรรมการแบบ Hybrid ผสมผสานทั้ง Online & On-siteเพื่อตอบรับการปรับตัวแต่ยังได้ประสิทธิภาพการประชุมในการเฟ้นหาผลงานไทยให้ดีที่สุดงานประกาศผลรางวัล ADMAN AWARDS 2022 ภายใต้การนำของ Chairwoman of Adman Awards & Judging Panel “เล็ก-ดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา” Co-Founder/ CCO แห่ง Sour Bangkok พร้อมอนุกรรมการจัดงานฝ่ายการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิและรุ่นใหม่ไฟแรงอีก 8 ท่าน ได้แก่ “สุรชัย พุฒิกุลางกูร” Founder & CEO แห่ง Illusion, Bangkok บริษัท CGI ระดับโลกสัญชาติไทย “สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม” Creative Chairman & Founder แห่ง CJ WORX Independent Agency อันดับหนึ่งของไทย “วุฒิศักดิ์ อนรรฆพร” Film Director/ Founder Factory 01 ผู้กำกับมากความสามารถที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลก “ภารุจ ดาวราย” CEO Publicis Groupe Thailand และ “สุนาถ ธนสารอักษร” CEO Rabbit Digital Group ซึ่งทั้งสองท่านยังเป็นหัวเรือใหญ่ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT อีกด้วย ร่วมด้วย CCO และครีเอทีฟไฟแรง “ภาคย์ วรรณศิริ” CCO จาก Wunderman Thompson Thailand “อนุวรรต นิติภานนท์” CCO จาก VMLY&R Thailand และ ”คมสัน วัฒนวาณิชกร” Creative/ Founder จากชูใจ กะ กัลยาณมิตรมาเตรียม Shift ไปด้วยกันกับ วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ “Adman Awards & Symposium 2022” (วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565) และงานประกาศผลรางวัล Adman Awards 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ โดยเปิด Call for entry ให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2565พร้อมกดติดตามความน่าสนใจและความเคลื่อนไหวของ ADMAN AWARDS 2022 ทั้งหมดได้ที่ https://admanawards.com และ https://www.facebook.com/admanawards